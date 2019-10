Una alternativa al ‘Joker’, el Festival de Cine GEMS en Miami

Antonio Banderas y Nora Navas en una escena de la película “Dolor y Gloria” del director español Pedro Almodóvar. TNS

Joker tiene seguidores y una doctrina casi religiosa, enceguecedora. Es el tipo de película que Hollywood produce para que pensemos que hemos visto algo importante y podamos comentar en los medios sociales y en las sobremesas.

El gusto y los referentes mediáticos son imponderables a la hora de escoger un evento artístico. Solemos disfrutar lo que nos complazca, para luego sacar nuestras propias conclusiones, más allá de lo que piensen la crítica especializada, los amigos o parientes. Este fin de semana el desafío se establece entre dos narrativas antagónicas.

Joker tiene seguidores y una doctrina casi religiosa, enceguecedora. Es el tipo de película que Hollywood produce para que pensemos que hemos visto algo importante y podamos comentar en los medios sociales y en las sobremesas.

Luego de sobrevivir el aburrimiento de sus dos horas, me pareció pretenciosa, sobreactuada, sobre musicalizada y predecible. Panea, sin involucrarse, por la superficie de una mente perturbada, evitando su oscura oquedad. No explora las razones y consecuencias de tal disfunción, más allá de una cadena de violentos infortunios estereotipados, precipitados y traídos por los pelos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Para saber cómo el cine puede lograr una historia entretenida al mismo tiempo que nos da los elementos sociales y psicológicos de un ente solitario, sin otra salida que no sea la violencia, basta regresar a Taxi Driver, de Martin Scorsese, por cierto, un referente obvio de Joker.

Esta semana, sin embargo, podemos escapar del sortilegio mercantil cinematográfico al uso. Bienvenidas sean las alternativas y esas ocurrirán en el Festival GEMS que cada cálido otoño local, Miami Dade College presenta en el Teatro Tower, del 10 al 13 de octubre, como antecedente de su evento cinematográfico grande en el mes de marzo del 2020.

Aunque abre con Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar y desde temprano la función estaba vendida, no se amilanen porque Coral Gables Art Cinema la tendrá en cartelera tan pronto como el 18 de octubre, durante varios días.

Aquí el director manchego, quien siempre ha sido muy desinhibido y franco, abre una ventana indiscreta a su vida privada y artística, con todas las alegrías y sinsabores, que tal arriesgada operación conlleva.

Si tienen que ver una sola película del Festival, les recomiendo By the Grace of God, del director francés François Ozon, quien ha logrado contar la historia de las víctimas de un cura pedófilo (Bernard Preynat) en Lyon, al mismo tiempo que era juzgado y finalmente expulsado por la iglesia, este mismo año 2019, junto a la renuncia del Arzobispo Philippe Barbarin, que encubrió sus actos deleznables, cometidos durante los años setenta y ochenta.

El estreno de la película coincidió con los resultados del caso. Por cierto, después se supo que el Papa Francisco no aceptó la renuncia del Arzobispo, aunque lo sustituyó en sus funciones con otro vicario.

Una película que vale la pena ver, es Parásito, obra maestra del director coreano Boon Joon-ho, por la cual mereciera la Palma de Oro en el pasado Festival de Cine de Cannes.

Se trata, a simple vista, del cruce de caminos de dos familias, una pícara, de bajos recursos, que irá aprovechándose, cual parásito, de la que ha logrado posicionarse económica y socialmente.

Nunca fue mejor explicada la llamada “lucha de clases”, donde el proletariado oportunista no es exactamente justo y noble y los burgueses no encuentran modo de defenderse ante su arremetida siniestra.

Por último, si están en un mood sentimental, más bien de desamor, la película indicada es Marriage Story, porque Scarlett Johansson y Adam Driver, tal vez interpreten los mejores personajes de sus respectivas carreras hasta ahora, en un matrimonio, dedicado al teatro, que decide separarse, aunque no están muy convencidos de haberse dejado de amar.

El director Noah Baumbach, de Brooklyn, viene a llenar el vacío eventual dejado por su coterráneo Woody Allen en ese tipo de filmes, para adultos, sostenidos por los diálogos más inteligentes e iluminadores, dichos como en la vida real, por dos actores que tendrán nominaciones y premios.

Hay muchas otras películas, por supuesto, en el Festival GEMS. Casi todas han hecho la ronda de los grandes festivales y ahora están aquí, al alcance de todos en el Teatro Tower.

Twitter: @alejandroriostv.