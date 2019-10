Mi familia perdió su patria en Cuba, por eso no quiero el socialismo en EEUU

Portal de la página web “Victims of Socialism” (Víctimas del Socialismo), una estrategia lanzada por el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés).

Mi familia se fue de Cuba por causa del comunismo y no queremos el socialismo en Estados Unidos.

Mi padre nació en la Cuba libre antes de Fidel Castro, fue voluntario en el ejército americano y luchó en Bahía de Cochinos. Él siempre quiso una vida mejor para su familia y arriesgó todo para venir a Estados Unidos. Si no hubiera sido por la valentía de mis padres, quizás yo nunca hubiera tenido las libertades que me provee el privilegio de haber nacido y el vivir en Estados Unidos.

Mi familia se estableció en la Florida; siendo yo primera generación nacida en libertad siempre estuve asombrada de las oportunidades que me ofreció el nacer en Estados Unidos. No todas las familias corren con la misma suerte. Recientemente el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña llamada “Las Víctimas del Socialismo” que muestra los horrores del socialismo y sus consecuencias.

Como abogada, he dedicado mi carrera en gran parte al abogar por los propietarios de pequeñas empresas que luchan para mejorar sus comunidades y ganarse la vida honestamente. En Cuba, tal carrera es inconcebible ya que la dictadura se apropia de las propiedades y el estado de derecho no existe.

Además de mi trabajo como abogada, me han atraído los servicios públicos. Por más de 15 años he sido la abogada sin cobrar honorarios de la Liga Contra el Cáncer, por siete años fui parte de la junta del fideicomiso de Miami Dade College, he sido nombrada por los últimos dos gobernadores de la Florida a importantes juntas en salud y transporte y he sido candidata a puestos políticos.

Me enorgullece vivir en un país libre donde puedo exponer mis opiniones sin censura. La democracia no es algo que se debe dar por sentado. Muchas generaciones han luchado para obtenerla, y la hemos recibido como un regalo sagrado el cual debemos salvaguardar. El presidente Trump entiende esto, por lo cual dejó claro su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica durante su reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La administración Trump sancionó al régimen cubano y revirtió las políticas ineficaces de la era del ex presidente Barack Obama que beneficiaron solo a la dictadura y no al pueblo cubano. Recientemente, el presidente Trump también prohibió a los miembros de la familia Castro viajar a Estados Unidos. Además, el presidente Trump ha sancionado al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Debido a la fuerte postura del presidente Trump contra el socialismo, me enorgullece haber votado por él en 2016 y estaré orgullosa de votar por él en 2020.

No debemos equivocarnos, el socialismo no aparece en una sociedad de la noche a la mañana y lleva tiempo arruinar un país, pero empieza con promesas como las que hoy ofrecen los demócratas.

Esta próxima elección marca el comienzo de lo que podría ser un triste cambio en la dirección que lleva nuestro país, si no nos ponemos de pie con una sola voz y declaramos nuestra oposición a un sistema de gobierno antidemocrático. Un voto por Trump en 2020 es un voto por la libertad.

Marili Cancio es una analista republicana.