El presidente Trump ha sido excelente para el estado de la Florida

El presidente Donald Trump conversa con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, durante un evento el 3 de octubre de 2019 en el Sharon L. Morse Performing Arts Center, en The Villages, Florida. Getty Images

Los floridanos se preocupan por las situaciones que afectan su vida cotidiana como es el pagar los impuestos, conseguir buenos empleos, recibir atención médica, y también por cómo se percibe a Estados Unidos en el extranjero.

Sin embargo, los demócratas de Florida, al igual que los miembros de la Cámara de Representantes, Charlie Crist, Stephanie Murphy y Donna Shalala, quienes han respaldado con entusiasmo la investigación de un juicio político liderada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están completamente desconectados sobre lo que les interesa a sus propios electores.

En las últimas semanas, hemos visto a cientos de votantes en todo el Estado del Sol manifestarse en frente de las oficinas de sus representantes demócratas, exigiendo en Orlando, Tampa y Miami que “paren la locura”, regresen a Washington a trabajar y se dediquen a resolver los verdaderos problemas.

Los floridanos están expresando sus preocupaciones y llamándoles la atención a los demócratas por priorizar sus ambiciones políticas personales en lugar de representar a sus electores. Los votantes ven estos sueños de destitución por lo que son: intentos de mala fe para anular la elección del presidente Trump, y además intentos orquestados por demócratas que saben que no pueden vencerlo en las urnas el próximo noviembre.

Durante la campaña electoral del 2016, Trump prometió priorizar el bienestar de los trabajadores estadounidenses, asegurar nuestra frontera y defender los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Él ha cumplido estas promesas, y es más importante que nunca que reelijamos al presidente Trump para garantizar buenos resultados continuos para los floridanos.

No podemos arriesgarnos a perder los beneficios de la economía récord de Trump. Una economía que ha visto más de 6 millones de empleos creados alrededor del país, un nivel de desempleo sin precedentes para los hispanos y afroamericanos y los mayores aumentos salariales desde la Gran Recesión. La tasa de desempleo de Florida por sí sola ha caído al 3.3 por ciento, y continúa en una constante disminución desde el 2016.

Trump ha cumplido con su promesa de implementar una agenda que prioriza a Estados Unidos, lo cual ha sacado al país de acuerdos injustos como el Tratado Trans-Pacífico mientras que sigue la lucha por asegurar el acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá, el cual la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, debería aprobar en lugar de perseguir su sueño de destitución. Este acuerdo crearía 176,000 nuevos empleos y aportaría $68,000 millones a la economía de EEUU.

Después de décadas de promesas incumplidas por otros, el presidente Trump trasladó la embajada de EEUU a Jerusalén y ha demostrado que es el presidente más proisraelí de la historia mientras continúa luchando contra el antisemitismo rabioso de la izquierda extremista. Él se ha mantenido firme contra el dictador Nicolás Maduro, denunciando sus abusos frente a las Naciones Unidas y triplicando la asistencia a los venezolanos quienes están sufriendo bajo la crueldad de Maduro.

Cuando observamos estos logros, los planes de los demócratas se vuelven claros a la vista. Ellos simplemente no tienen respuesta al éxito de Trump. No hay forma de contrarrestar los resultados que él y su administración han brindado y no hay manera de vencerlo en noviembre del próximo año. El único camino hacia una victoria para los demócratas es una investigación falsa y un juicio político.

Los votantes en Florida y alrededor de Estados Unidos ven esta farsa política por lo que es, y exigen que los demócratas paren ya con la locura y vuelvan a trabajar para sus electores. Ahora más que nunca es importante apoyar la reelección del presidente para garantizar el éxito continuo del Estado del Sol.

Thomas Hicks Jr. es el copresidente del Comité Nacional Republicano.