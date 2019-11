El mejor cine en nuestras salas de arte local

El legendario director de cine Martin Scorsese tuvo que hacerle frente a las fuertes críticas que recibió por decir que las películas de superhéroes no eran cine como él lo entendía. En la foto, Scorsese participa en la edición 23 de Hollywood Film Awards en Beverly Hills, California. Getty Images

Desde este viernes 8 de noviembre, los más importantes cines de arte de nuestra comunidad presentan dos de las películas distinguidas del año, la coreana Parasite (Parásito), en el Teatro Tower, y la francesa By the Grace of God (Por gracia de dios), en Coral Gables Art Cinema.

Coincidentemente esta semana el director Martin Scorsese, quien presentará próximamente su más reciente filme en Netflix, The Irishman, considerada ya por la crítica como una obra maestra, se ha visto en la obligación de escribir una columna de opinión en The New York Times, para salirle al paso a quienes lo han criticado, duramente, por considerar que las películas de superhéroes, se refirió específicamente a las de Marvel, no son cine, tal como él lo entiende.

Para Scorsese, la filmografía de superhéroes está muy cerca de los parques temáticos, predecible. Reconoció que muchas están realizadas por directores talentosos, pero, según su experiencia, el cine debe ser revelación estética, emocional y espiritual.

El arte cinematográfico “aborda la complejidad del ser humano, sus contradicciones y, en ocasiones, su naturaleza paradójica, de la manera que se pueden dañar o amarse unos a otros”.

Cuando el cine es arte, según Scorsese, se sabe que vamos a ver algo absolutamente nuevo y seremos llevados a áreas de experiencia insospechadas.

Hoy día escasean los cines de arte y los comerciales llenan sus salas con filmografía de franquicia, mayormente, y es lamentable que el público se acostumbre a esa circunstancia, se queja el director.

Tanto el Teatro Tower como el Coral Gables Art Cinema siguen siendo nuestros refugios más esmerados para que nos tomen en serio como espectadores.

No es primera vez que lo escribo, ni será la última. Apoyar la programación de esos cines de arte nos garantiza la posibilidad de ver, en pantalla grande, el encanto inesperado y deslumbrante al cual se refiere Scorsese.

En Coral Gables Art Cinema comienza la presentación de una película estremecedora sobre la pedofilia en la iglesia católica de Lyon, Francia.

El reconocido director François Ozon, ha logrado dramatizar en By the Grace of God, la batalla de los agraviados, cuando descubren que el sacerdote Bernard Preynat, pedófilo confeso, que los había acosado a finales de los años 80, no fue castigado por la jerarquía eclesiástica y seguía cerca de otras potenciales víctimas infantiles.

La película se estrenó en el Festival de Berlín este año, coincidiendo con el hecho de que al sacerdote lo encontraron culpable de abuso sexual y fue separado de su cargo, mientras el cardenal que lo encubrió, aunque ya no atiende a los feligreses de Lyon, no ha sido despojado de su título de arzobispo.

El tema, por supuesto, tiene vínculos con el galardonado filme Spotlight y es de agradecer que el cine vuelva a traer a colación tal tragedia, contada por actores extraordinarios que nos mantendrán en el filo de nuestras butacas durante el argumento que se cuenta como un thriller en busca de justicia.

El Teatro Tower, por su parte, estrena, la que está considerada la película del año, Parasite, del director coreano Boon Joon-ho, Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

Todos los elogios expresados por Scorsese sobre el cine de arte, en la citada columna, se pueden aplicar a este filme insólito, políticamente incorrecto, sobre el devenir de las clases sociales y la supervivencia del ser humano en buenas o terribles circunstancias.

Basta saber que una pícara familia de bajos recursos, rayana en la pobreza, se irá infiltrando en otra prominente y exitosa, a la manera de una bacteria, hasta provocar varios encontronazos y desenlaces de ingenio dramático y humor negro, difíciles de emular.

Parasite se va acelerando, como un bólido, y nos irá sorprendiendo, sin reposo, cual fábula moderna, desbordante de imaginación.

Como todo buen cine, ambas películas se quedarán con nuestras meditaciones por algunos días, sobre este mundo imperfecto en que vivimos, pero dichosos de saber que el arte sigue teniendo la capacidad de humanizarnos, refiriendo nuestras cuitas, aunque aborde los temas más escabrosos.

Twitter: @alejandroriostv.