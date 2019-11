Muerto el perro, sigue la rabia

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la organización UNPACU, fue detenido por la policía política castrista. Pero su detención no ha generado el gran rechazo que causó la matanza de perros callejeros con motivo de la visita de los reyes de España La Habana, escribe Alejandro Ríos. En la foto, Ferrer es entrevistado por la junta editorial de el Nuevo Herald y el Miami Herald el 26 de mayo del 2016. pportal@elnuevoherald.com

Que estrafalario, predecible y aburrido es el comunismo. A mi suegro le gustaba contar la historia de un palomar administrado por el historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal.

Un cuidador soltaba las aves amaestradas durante la mañana en un parque, como si fueran parte de la escenografía, y luego, al atardecer, las recogía para que los cubanos, padeciendo el hambre del período especial de los años 90, no se las comieran.

Desde la pasada semana, con el fin de limpiar esas mismas áreas históricas, donde acaban de pasear los reyes de España, al régimen no se le ha ocurrido otra cosa que una masacre de perros callejeros.

No es esta la primera vez, solo que ahora fueron tantos, que el hedor a cuerpo descompuesto afectó a vecindarios cerca de Zoonosis, suerte de prisión animal infecta, donde se cumplen las órdenes que vienen “desde bien arriba”.

Paradójicamente, los matadores de perros debieron lidiar con una protesta de los llamados “protectores”, mediante cierta algarabía y carteles primorosamente diseñados, quienes han asumido, de modo independiente, la defensa de los desprotegidos canes.

A la queja de los “protectores” se ha sumado un reconocido humorista, porque ahora resulta que los actores, cantantes, músicos, pintores, cineastas y otros trabajadores de la cultura, han asumido la responsabilidad de protestar, en los medios sociales, sobre asuntos que no vayan a la médula de todos los males, la decadente dictadura de más de seis décadas. Entre estos inconformes, los hay solidarios con los vándalos destruyendo alevosamente la propiedad privada y pública, aquella que pagan con sus propios impuestos los chilenos, o los que consideran la fuga de Evo Morales, consecuencia de un golpe de estado, y no el gesto de un pueblo harto de sus triquiñuelas electorales, que gritaba “esto no es Cuba”.

Es raro el comunismo y dañino en el cerebro de quienes lo profesan. Esos mismos representantes de la cultura cubana en Facebook, defendiendo a la nueva izquierda, me recuerdan a los de los años 60, cantando protestas contra dictaduras de América Latina, en Casa de las Américas o en la escalinata de la Universidad de La Habana, mientras la tiranía doméstica castrista ponía en práctica cuanta aberración había aprendido del llamado socialismo real en Europa y del otro, igual de taimado, que se desarrollaba en Asia.

Ni los “protectores” de perros, ni los artistas y mucho menos los intelectuales de la isla se han interesado en un opositor cubano, como José Daniel Ferrer, a quien están tratando de quebrar, como un perro callejero, pateado y sin protección legal, en mazmorras de la policía política castrista.

Ni al cómico de marras, ni a la impresentable cantante que acaban de declarar persona non grata en la comunidad exiliada de Miami, ni a los artistas o escritores que defienden las improductivas y represivas tendencias internacionales de izquierda, aun teniendo familiares, hijos, padres, hermanos y hasta intereses de todo tipo en la vilipendiada ciudad del sur de la Florida, les preocupa cómo la desfachatada y vulgar tiranía cubana sigue mancillando a su país, matando animales, si les viene en gana, o a seres humanos que discrepan con su ideología.

Twitter: @alejandroriostv.