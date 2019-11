Bolivia, el derecho a la rebelión

Miles de personas celebran la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en La Paz, Bolivia. TNS

La firme embestida de la resistencia boliviana contra la dictadura castrochavista de Evo Morales lo obligó a abandonar el poder. La voluntad del pueblo se impuso a la represión y al fraude. Las fuerzas policiales y los institutos armados simplemente rechazaron usar la violencia contra quienes reclamaban el derecho a ser libres. No hubo golpe militar, ni otra gestión que se aproxime.

El déspota renunció. El vació de poder que creó con sus acciones no fue llenado con uniformados, sino con una senadora opositora, Jeanine Áñez, que ha prometido convocar a nuevo comicios.

Morales está fuera del gobierno. Exiliado en México como otros muchos bolivianos tuvieron que hacerlo durante su mandato. En realidad merecía la cárcel, sus abusos fueron muchos, incluida esta última manipulación electoral que la OEA condenó con energía.

Afirmar que Morales fue depuesto por un golpe es cambiar la realidad. Los institutos armados bolivianos, incluidas las fuerzas policiales, respaldaron al déspota en todos sus intentos para perpetuarse en el poder, sin dudas que existieron excepciones, pero no las suficientes. Lo abandonaron cuando se les presentó la alternativa que la lealtad al verdugo significaba una represión brutal contra los ciudadanos, por suerte, primó el sentido de nación en las fuerzas castrenses boliviana y dejaron a un lado el “Patria o Muerte, Venceremos”, un lema castrista que Evo Morales impuso en las Fuerzas Armadas en el 2010.

La conducta de las Fuerzas Armadas fue consecuencia de la rebelión popular. La toma de conciencia ciudadana fue tan vigorosa que llegó a los cuarteles y estos decidieron retirarle su respaldo a Morales, no lo derrocaron.

El pueblo actuó cuando se percató que la vía electoral estaba viciada. Cuando vio el descomunal fraude que buscaba perpetuar un régimen de odio y falsedades.

Lo ocurrido en Bolivia es un claro mensaje a todos los opresores de que el miedo puede ser vencido, y un mandato de esperanza a los avasallados, de que la rebelión es viable cuando se interpreta la voluntad de las mayorías. No en vano la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce esa prerrogativa ciudadana.

El pueblo boliviano demostró que cuando el ciudadano se dispone a hacer uso de la soberanía, conmueve las estructuras del poder y puede destruirlo. Además de que la resistencia no debe pautarse, que la espontaneidad popular no debe ser castrada y que las acciones contra el despotismo aunque parezcan contradictorias, resultarán exitosas si están orientadas al mismo objetivo.

La gesta de la resistencia boliviana contra Morales marca un precedente exitoso en la confrontación con los regímenes que representan el modelo del Socialismo del Siglo XXI. Evo Morales de todos los déspotas de esa estirpe fue el más ortodoxo, cumplió al detalle las instrucciones de sus patrocinadores, en particular las relacionadas con la manipulación de la gestión electoral y la creación de un clientelismo político afín a sus intereses, no obstante, una vez más se comprobó que no hay propuesta política consolidada, bien atada, si el pueblo decide cortarla.

Huelga afirmar que este final feliz de la autocracia de Evo Morales no significa la destrucción de la propuesta que encarnó en su país y que representan Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Todavía más, los bolivianos tienen que seguir alerta, estar pendientes de maquinaciones nacionales e internacionales que tratarán de revertir los resultados. Las acusaciones de golpe de Estado tienen como objetivo restarle legitimidad a la revuelta. Buscan contaminar la victoria popular y que el nuevo gobierno no tenga el reconocimiento que merece. Evo Morales aseguró a su llegada a México que continuará la lucha y no es de dudar que cumplirá sus promesas.

Aislar las nuevas autoridades es el objetivo y desestabilizar al país el método. Los populistas marxistas han demostrado ser capaces de generar caos, crear crisis estructurales para tomar el poder. Saben también que la solidaridad política no es una virtud de los demócratas del hemisferio y que es fácil que estos abandonen a sus aliados naturales cuando están sometidos a ataque. Los bolivianos deben estar listos para defender su victoria, e impedir que le escamoteen las esperanzas como le pasó al pueblo venezolano en el 2002.

Periodista de Radio Martí.