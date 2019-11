El presidente Trump lucha por el bienestar de los floridanos y todos los estadounidenses

El presidente Donald Trump participa en un mitin en apoyo al candidato a la gobernación de Louisiana, Eddie Rispone, el 14 de noviembre de 2019 en Bossier City, Louisiana. Getty Images

Como hija de inmigrantes que huyeron de la dictadura cubana y que nació y fue criada en Miami, conozco de primera mano lo que las víctimas del socialismo han enfrentado y superado con orgullo.

Gracias a políticas antisocialistas y prodemocráticas, familias que huyeron de la miseria del socialismo han podido reconstruir sus vidas. En este regreso a mi ciudad natal, me he reunido con amigos de toda la vida y he conversado con nuevos votantes. Ellos me han contado porqué apoyan al presidente Trump; en especial su firme postura contra el socialismo y su apoyo a la implementación de políticas favorables para el crecimiento económico.

La economía de Florida está en auge debido al liderazgo del presidente Trump y republicanos como el gobernador Ron DeSantis, y los senadores Marco Rubio y Rick Scott. La tasa de desempleo del estado es de 3.2%, una de las más bajas en la nación; esto, constituye un testimonio del éxito de la gobernación republicana.

La economía de Florida en muchos aspectos refleja el éxito que nuestro país ha disfrutado desde que el presidente Trump asumió el cargo. Yo estoy particularmente orgullosa de que a nivel nacional la tasa de desempleo para los latinos se encuentra en un nivel casi récord del 4.1% y la de las mujeres también está en otro nivel casi récord del 3.5%. Estas increíbles cifras muestran parte del éxito de nuestra economía bajo el liderazgo del presidente Trump, lo cual ha resultado en una tasa de desempleo a nivel nacional del 3.6%.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Gran parte del auge económico de nuestro país se debe a que el presidente Trump firmó La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos. Hemos visto cómo las empresas de dueños latinos disfrutan de un crecimiento extraordinario; y esto se ha visto reflejado para las empresas que pertenecen a mujeres latinas. Desafortunadamente, a pesar de que los floridanos se benefician de las políticas económicas del presidente Trump, los demócratas siguen enfocados en promover la farsa del juicio político.

Como alguien que es del sur de la Florida, sé que los floridanos no se favorecen de las políticas partidistas de las congresistas Donna Shalala (FL-27) y Debbie Mucarsel-Powell (FL-26). En cambio, ellos desearían que Shalala y Mucarsel-Powell luchen por reducir los precios de los medicamentos recetados y que voten para aprobar el acuerdo comercial de T-MEC. Shalala y Mucarsel-Powell deberían trabajar con el presidente Trump, sin embargo, se enfocan en seguir órdenes de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Las órdenes de Pelosi son que hay que seguir promoviendo el circo político partidista que es el juicio político.

A menos de un año de las elecciones de 2020 son los votantes y no algunos miembros demócratas que tienen mayoría de representación en un comité en Washington, los que deberían poder decidir quién es su presidente.

Como cubanoamericana cuyos padres huyeron de la tiranía de una Cuba bajo Fidel Castro, sé cuán sagrado es el derecho al voto. Gracias al presidente Trump, nuestro país está defendiendo la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica nuevamente.

La administración Trump ha sancionado a entidades asociadas con los niveles más altos del régimen cubano y fue el primer gobierno en reconocer el legítimo gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Lo que los demócratas están haciendo en estos momentos en Washington es profanar nuestra democracia y manipularla contra sí misma.

Cuando el presidente Trump llegue este martes 26 de noviembre a su mitin de “Mantener a Estado Unidos Grandioso” (Keep America Great) en Sunrise, Florida, él sentirá el mismo entusiasmo que yo he sentido en los últimos días. A lo largo de mi vida, he visto a Miami evolucionar como un faro de esperanza que representa el sueño americano. Los logros del presidente Trump están ayudando a fortalecer el sur de la Florida. Nunca había visto a mi ciudad tan vibrante y exitosa como ahora.

¡En 2020, sé que los floridanos volverán a las urnas, como lo hicieron en el 2016, para mantener a Estados Unidos grandioso!

Mercedes Schlapp es la consejera principal de la campaña presidencial 2020 de Donald Trump.