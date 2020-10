En estas elecciones, un voto por Joe Biden es un voto por la democracia | Opinión

Supporters watch as Democratic Presidential Candidate Joe Biden speaks at a drive in rally in Miramar, Florida on October 13, 2020. - Joe Biden headed for Florida to court elderly Americans who helped elect Donald Trump four years ago but appear to be swinging to the Democratic candidate for the White House this time around amid the coronavirus pandemic. Biden, at 77 the oldest Democratic nominee ever, is to “deliver his vision for older Americans” at an event in the city of Pembroke Pines, north of Miami, his campaign said. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images) AFP/Getty Images

Con menos de tres semanas para las elecciones más importantes de nuestras vidas, actores pagados están propagando desinformación virulenta en las redes sociales, en anuncios por correo y en la televisión para fomentar el miedo y ganar puntos políticos.

Si bien no hay nada particularmente sorprendente en esto, hay una acusación que he visto flotando que simplemente no puedo aceptar y debo denunciar: la acusación absurda sobre Joe Biden de que es socialista o simpatizante a esa causa.

La palabra “socialismo” no debe tomarse a la ligera, particularmente aquí en el Condado Miami-Dade, donde muchas de nuestras familias huyeron de esos regímenes. Bajo ninguna circunstancia debemos degradarnos disminuyendo el doloroso significado de esta palabra y usándola como parte de un manual político, especialmente cuando la intención de hacerlo es sembrar miedo y división.

Este tipo de acusaciones infundadas dañan nuestra democracia. Se ha difundido injustamente contra los demócratas en las elecciones recientes, pero es particularmente insultante y no podría estar más lejos de la verdad cuando es usada para describir al vicepresidente Biden.

Como orgulloso hijo de refugiados cubanos, conozco personalmente los horrores que puede traer el socialismo. Estoy más que familiarizado con la difícil situación de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos y todos aquellos que han escapado de las garras del comunismo. En 1960, mis padres huyeron de Cuba bajo el régimen de Castro para crear un futuro mejor para nuestra familia.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Quiero dejar algo claro: como estadounidense orgulloso, como capitalista orgulloso, no hay nadie más merecedor de mi voto en estas elecciones que Joe Biden.

La verdad es que Joe Biden siempre ha estado del lado correcto de la democracia; como senador y vicepresidente, se enfrentó a dictadores de todo el mundo. Como vicepresidente, Biden exigió la liberación de los presos políticos en Cuba que se han enfrentado al régimen. Durante el proceso de las primarias presidenciales, Joe Biden venció fácilmente a todos los demócratas que estaban muy a su izquierda, incluyendo a un socialista autoproclamado.

También me agrada mucho el hecho de que el vicepresidente Joe Biden es un católico practicante como yo y muchos otros en nuestra comunidad. Incluso su campaña está impulsada por el deseo de hacer el bien en este mundo y de expulsar el mal, como una “batalla por el alma de nuestra nación”, y para denunciar la injusticia dondequiera que se encuentre.

Gracias a sus más de 40 años de servicio público a esta nación, conocemos a Joe por sus palabras y sus actos. Sabemos que ha sido y seguirá siendo un defensor de los derechos humanos del pueblo cubano y de todos aquellos en el mundo que enfrentan la opresión.

También podemos contar con él para mantener seguras a nuestras comunidades, con un sólido historial de apoyo a la policía y su fuerte compromiso con proporcionar a los departamentos de policía locales en todo nuestro país los recursos adecuados a través de ayuda federal adicional. Y a diferencia de nuestro actual presidente, podemos contar con que Joe Biden nunca se aliará con dictadores como Kim Jong Un o Vladimir Putin, o mostrará admiración por Nicolas Maduro u otros tiranos.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Sobre todo, sabemos que se puede contar con Joe Biden para defender a nuestra comunidad en el Sur de la Florida. Como una comunidad devastada por el coronavirus tanto desde el punto de vista de salud como económico, necesitamos un presidente que tenga un plan real para controlar la crisis del COVID-19.

Lo que está en juego en estas elecciones es demasiado importante. Para defender nuestra democracia y restaurar la cordura en este país, estoy listo para votar anticipado en persona la próxima semana y marcar con orgullo a Joe Biden en la parte superior de mi boleta.

Alex Penelas fue alcalde del Condado Miami-Dade de 1996 a 2004.