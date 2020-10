Nuestras recomendaciones para las seis enmiendas constitucionales | Editorial

El gobernador DeSantis cree que es una idea terrible llenar la Constitución estatal con enmiendas que podrían parecer estúpidas mirándolas hacia atrás dentro de de un año.

Tiene toda la razón.

Y no podríamos estar más de acuerdo con el abogado Jason Zimmerman, del bufete GrayRobinson, quien piensa que es ridículo que la Constitución de la Florida de 1968 haya sido objeto de más de 140 enmiendas constitucionales, algunas de ellas “caprichosas”, mientras que la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1780, ha sido enmendada solo 27 veces, la mayoría con buenas ideas, como abolir la esclavitud, derogar la Prohibición de Alcohol y otorgar a las mujeres el derecho al voto.

Todo el que tenga un conocimiento pasajero de la educación cívica de séptimo grado está de acuerdo en que las fantasías pasajeras del público deben tratarse en la Legislatura, donde las leyes pueden promulgarse y derogarse fácilmente.

Las constituciones son para cosas más importantes y duraderas. La Constitución de la Florida fue creada por algunos de los mejores pensadores legales y políticos del siglo XX. Como la gran mayoría de estas personas en el siglo XXI, los arquitectos de la Constitución, ratificada en 1968, eran blancos, hombres y no se preocupaban qué iban a comer al día siguiente. A diferencia de los poderosos de la actualidad, tomaban en serio la idea de dar a los ciudadanos de a pie una voz real en todos los niveles de gobierno.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

La Constitución de 1968 y los medios para enmendarla fueron diseñados para brindar a los floridanos la oportunidad de participar plenamente en los asuntos cívicos. Pero no pasó mucho tiempo para que el proceso de enmendar se convirtiera en su propio subgénero de comedia política en la Florida.

Los que redactaron de la Constitución no imaginaron un futuro en que los legisladores de la Florida bailaran al ritmo de sus donantes más ricos.

Seguros en sus distritos, los legisladores de la Florida han tenido décadas de práctica burlándose de los electores que piden cosas como privacidad, un gobierno abierto y la restauración de los derechos electorales para los convictos. A final de cuentas, los electores renuncian a la Legislatura y se esfuerzan para cimentar sus deseos en la Constitución. Los líderes estatales no se avergüenzan de ignorar esto también, como vemos todos los días con los intentos de supresión del voto, incluso entre las enmiendas propuesta este año. Estas son las recomendaciones de la Junta Editorial:

Enmienda 1

Si usted ha votado alguna vez, sabe que debe demostrar al supervisor electoral local que es ciudadano de de Estados Unidos, que vive en la Florida y que tiene al menos 18 años. La ley de la Florida ya dice que “todos los ciudadanos” pueden votar. Parece bastante claro. Entonces, ¿por qué John Loudon, ex legislador de Missouri que se mudó a Palm Beach, quiere “aclarar” esos requisitos en la Florida, y en otros dos estados, de modo que la Constitución estatal diga “solo los ciudadanos estadounidenses” pueden votar? Nadie lo sabe, a excepción de los donantes de quienes no le gusta hablar, que dieron $8 millones a este esfuerzo de cambiar la Constitución. Loudon es un entrometido oportunista. Su propuesta es innecesaria y redundante y no podemos evitar pensar está teñida con un poco de xenofobia.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Vote NO a la Enmienda 1

Enmienda 2

Las personas que cambian pañales en guarderías y hogares de ancianos, que lavan platos en los centros turísticos de cinco estrellas, que llenan los estantes en las tiendas de comestibles ya saben cómo es la vida con los salarios de pobreza que pagan tantos empleos en la Florida. El coronavirus dio al resto de nosotros una oportunidad única de reflexionar sobre cómo sería nuestra vida si tuviéramos que vivir con los $17,800 al año que ganaríamos en un trabajo de tiempo completo con el salario mínimo de la Florida: $8.46. . No tuvimos que pensarlo mucho. La enmienda 2 aumentaría el salario mínimo a $15 para 2026.

Vote SÍ a la Enmienda 2

Enmienda 3

Si los líderes estatales tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano se oponen con fuerza a una idea, probablemente sea algo que beneficia a las personas que no se ganan la vida en la política. Ese es el caso de la Enmienda 3, que impulsaría la participación de los electores en las elecciones primarias para gobernador, así como en las elecciones para procurador general, comisionado de Agricultura, jefe de Finanzas y legisladores estatales. En el sistema actual de primarias cerradas, el ciudadano debe estar inscrito en un partido político para participar en las elecciones primarias de ese partido. Los ganadores de una elección primaria partidista avanzan a las elecciones generales, mientras que el amplio y cada vez mayor porcentaje de electores floridanos sin afiliación partidista no tiene voz en absoluto. La Enmienda 3 eliminaría las primarias cerradas a favor de colocar a todos los candidatos en una sola boleta de votación independientemente de su afiliación política. Todos los electores pueden votar y los dos primeros candidatos avanzarían a las elecciones generales.

Algunos críticos tienen preocupaciones legítimas de que las primarias abiertas podrían diluir el poder del voto afroamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, la Enmienda 3 tiene el poder de abrir las urnas a electores negros inscritos sin afiliación partidista en el estado.

Un defensor de la situación actual comparó a demócratas y republicanos que votan en las mismas primarias “con que McDonald’s ayude a elegir el menú de Burger King”. Es una buena analogía para aquellos a quienes les gusta una política tan malsana como una dieta diaria de hamburguesas, batidos y papas fritas. Los partidarios de una democracia saludable deben dar la bienvenida a los casi 4 millones electores independientes de la Florida en el proceso de las primarias.

Vote SÍ a la Enmienda 3

Enmienda 4

El odioso objetivo de esta propuesta es exigir que los elector aprueben enmiendas constitucionales en dos elecciones generales para que sean efectivas..

Como las bodas, las enmiendas constitucionales implican un trabajo duro. Se necesita un esfuerzo casi sobrehumano para asegurar la mayoría del 60 por ciento requerida para aprobar una enmienda.

Los partidarios de esta campaña son gente adinerada que quiere que los floridanos tengan que votar dos veces, apostando cínicamente a la posibilidad real de que una enmienda no obtenga esa supermayoría la segunda vez. Como dice la mala fe, esto es supresión electoral en su máxima expresión.

Vote NO a la Enmienda 4

Enmienda 5

Los impuestos ocupan un lugar destacado en la lista de cosas que se modifican mejor en la legislación estatal y no en las constituciones estatales. Nunca se sabe cuándo vendrá un desastre que obligue a hurgar debajo de los cojines del sofá en búsqueda de monedas.

Según el reportero Kirby Wilson, de la oficina del Herald/Times en Tallahassee: “Esta medida limpiaría lo que algunos dicen que es un vacío legal en el beneficio fiscal de los propietarios de viviendas de que disfrutan todos los floridanos.

“Actualmente, los floridanos que se mudan de una propiedad a otra tienen dos años a partir del 1 de enero del año de la venta de la primera casa para reclamar el beneficio fiscal. Esto daría a los propietarios un año adicional para hacerlo“.

A los que se oponen a la Enmienda 5 les preocupa que la aprobación reduzca los impuestos locales a la propiedad hasta en $10.2 millones.

Esa no debería ser una cantidad abrumadora cuando se distribuye en todo el estado. Pero para el propietario común, quien probablemente necesita ahorrar todo lo que pueda, esta enmienda brinda un pequeño pero positivo beneficios.

Vote SÍ a la Enmienda 5

ENMIENDA 6

La Florida ya tiene un descuento en el impuesto a la propiedad familiar para veteranos militares discapacitados, pero vence al morir el beneficiario. La enmienda 6 ampliaría el descuento al cónyuge sobreviviente del veterano.

Es una gota en el mar en comparación con las necesidades reales de las familias militares de la Florida. Pero es algo que podemos hacer para apoyar a las personas que han dado todo por nosotros.

Vote SÍ a la enmienda 6