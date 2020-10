Joe Biden ha luchado de forma sincera contra la violencia hacia las mujeres | Opinión

El vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden saluda a sus seguidores antes de dar un discurso el 13 de octubre de 2020, en Miramar, Florida. Getty Images

Muchos se están preguntando quién es el verdadero Joe Biden en comparación a la persona pública que hemos conocido durante sus décadas dedicadas al servicio público.

Yo soy una de las pocas personas en el sur de Florida que puede responder directamente a esa pregunta con propiedad, pues trabajé directamente como la Asesora del vicepresidente Biden en la Casa Blanca desde el 2015 al 2017.

Durante este periodo, fui la segunda—y última—asesora sobre la Violencia Contra la Mujer en la Casa Blanca, un puesto creado por la administración de Barack Obama e inmediatamente eliminado por la Administración del presidente Trump.

Comencé a trabajar en la Casa Blanca con cierto grado de escepticismo sobre la habilidad del gobierno federal para lograr cambios positivos en las vidas del pueblo americano. Si bien soy originaria de Miami, he vivido y enseñado en Haití, he estudiado la historia de la comunidad cubano-judía en el sur de Florida, y he presentado demandas en contra de gobiernos por violar los derechos humanos de las mujeres. Yo creía firmemente en el poder del pueblo para mejorar el estado del mundo y no así en el de los políticos.

Sin embargo, llegué a la realización que líderes electos como Joe Biden, quienes verdaderamente escuchan las voces de la comunidad y demuestran empatía al ciudadano de a pie, pueden darle el impulso necesario al gobierno

federal para mejorar las vidas de americanos comunes.

Recuerdo estar preparando al vicepresidente Biden a bordo del Air Force Two en camino a reunirnos con Lady Gaga para un evento de la campaña “It’s on Us” en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Nuestro propósito era hablar sobre los niveles epidémicos de violencia sexual en recintos universitarios. Me impactó la reacción visceral de Joe Biden ante las estadísticas, esas que indican que 1 de cada 5 mujeres experimentan algun tipo de violencia sexual en recintos universitarios.

De igual forma me impresionó la rapidez con la que procesó datos complejos y como los incorporó en su discurso. Me impactó que estuviera escuchando tan atentamente, cuánto le importó y lo astuto que fue al integrar las estadísticas en su visión para combatir la violencia doméstica a nivel nacional.

Al culminar los eventos, Biden permanecía en el lugar, a veces durante horas, y con una energía ilimitada buscaba conocer a los sobrevivientes que asistían a escuchar su discurso y querían expresar su agradecimiento.

En uno de los eventos en los jardínes de la Casa Blanca, un grupo de funcionarios jóvenes que trabajaban de la Casa Blanca se acercaron a él y se identificaron como sobrevivientes de violencia sexual. Ellos le dieron las gracias por defender sus derechos. Con una larga fila de funcionarios de mayor rango esperando para conversar con él, Biden le dedicó su tiempo y completa atención a un grupo de mujeres jóvenes, que también trabajaron con Biden en los niveles más altos del gobierno. La

violencia afecta a las mujeres y las familias en cada sector de la sociedad, y Biden comprende esta realidad.

Luchar contra la violencia hacia la mujer ha sido una de las causas centrales de la carrera de Biden. Biden fue el autor principal de la Ley Emblemática Contra la Violencia hacia las Mujeres en 1994. Esta ley ha comprometido miles de millones de dolares de fondos federales al mejoramiento de la respuesta federal a la violencia de pareja íntima y el acoso sexual. En las décadas subsecuentes, la victimización por parte de una pareja íntima fue reducida en un 78%.

Algunas personas se preguntan si Joe Biden es de la vieja guardia. Y lo es, en su constante compromiso para con su familia, y con las familias de la gente que trabaja para él, eso es evidente en sus interacciones diarias. El vicepresidente Biden tenía una política en nuestro lugar de trabajo, que nunca debíamos perdernos eventos familiares: tu aniversario, el cumpleaños de tu hijo, partidos de fútbol, conciertos o bailes. ¡Ni por tu trabajo en la Casa Blanca! Nada es tan importante para él como la familia.

Pero él no está enfocado solo en las tradiciones. Siempre está abierto a aprender más de nuevas perspectivas. Recuerdo verlo escuchando atentamente a miembros de la comunidad afroamericana, inmigrantes, a nativos americanos y miembros de la comunidad LGBTQ+ que sobrevivieron la violencia doméstica que explicaron cómo el sistema establecido —el sistema que Biden siempre había defendido— les había fallado.

Él le preguntó a los sobrevivientes: “¿podemos reparar este sistema o necesitamos empezar de nuevo?”. Él los escuchó y después me asignó para que continuara escuchando estas conversaciones y desarrollar soluciones junto con aquellas personas más impactadas por la violencia. Joe Biden tomará esta misma estrategia para sanar las divisiones en nuestro país.

Octubre es el mes de la lucha contra la violencia doméstica. Ponerle fin a la violencia contra la mujer es una meta que todos, sin importar el partido político, deberíamos adoptar. En las diversas comunidades en Florida, tenemos personas con ideas y tendencias políticas de todo tipo y con diferencias de toda clase. El país necesita tanta sanación en este momento. No nos olvidemos de la otra pandemia que ha estado ardiendo bajo la superficie por demasiado tiempo y que ha empeorado durante la crisis de COVID-19. Y tomemos la decisión correcta el 3 de noviembre.

Caroline Bettinger-Lopez es profesora de derecho y directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Se desempeñó como asesora de la Casa Blanca sobre violencia contra mujeres y fue asesora principal del vicepresidente Joe Biden de 2015 a 2017.