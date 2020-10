Inteligencia Artificial, ¿bendición o maldición para la raza humana? | Opinión

Unsplash

El término Inteligencia Artificial (IA), a pesar de ser un concepto moderno, es muy popular en nuestros días. Es una inteligencia relacionada a dispositivos que efectúan tareas complejas como estudiar, razonar y ejecutar diferentes procesos.

La tecnología es superior a sus antecesoras porque puede crear funciones cognitivas análogas al ser humano. La tecnología y la automatización avanzan a grandes pasos y transforman todo lo que se encuentran en su camino: viviendas automatizadas, centros y casas inteligentes, (las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en hogares inteligentes están restringidos solo por nuestra mente), asistentes personales virtuales como Alexa, Cortana, Siri y Google, y la atención médica avanzada.

¿Cuántos no hemos utilizado el GPS mientras estamos perdidos? También hay los sitios de internet que brindan a los usuarios la oportunidad de dialogar con un representante de ayuda al cliente mientras navegan, y muchos de ellos son respondedores automáticos capacitados para buscar información del sitio web y facilitarla a los clientes cuando lo piden, protagonistas de juegos que aprenden tus comportamientos y responden a los estímulos de forma impredecible, para detectar fraudes, generar noticias, recomendar películas en Netflix basadas en los afinidades o atracciones que has expresado anteriormente, para la vigilancia y seguridad, reconocimiento facial y dactilar, etc.

La lista es interminable pero ¿debemos considerar la IA una bendición o maldición?

Aunque las empresas de todo el mundo admiten las ventajas de la Inteligencia Artificial para sus firmas y productos, y muchos dirigentes corporativos reconocen que la misma será transcendental en el futuro empresarial. Recientemente hemos tenido una clara imagen de qué forma se han utilizado la ciencia y tecnología para aplicaciones beneficiosas y otras no tan humanitarias, y es que desafortunadamente casi todos los ejemplos anteriores fueron primero generados con fines militares, no para nuestro bienestar.

El empleo de la Inteligencia Artificial en la programación de armas y desarrollo de tácticas militares se está popularizando cada vez más. Los drones y las armas autónomas son una demostración de esta corriente. La programación de armas para matar supone un riesgo en el futuro de la IA. No solo son amenazadoras por que pueden convertirse en autónomas totalmente y operar sin control, sino por las personas que puedan tenerlas en sus manos, ya en el pasado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que “la inteligencia artificial es el futuro no solo de Rusia, sino de toda la humanidad” y afirmó que “quien sea el líder en este campo, será el gobernante del mundo”.

Es probable que los armamentos nucleares sean reemplazados por armas autónomas, este énfasis del presidente ruso sobre la importancia de la IA está muy bien fundamentado ya que los programas de Inteligencia Artificial Militar toman decisiones basadas en más datos y más rápido de lo que las personas podemos procesar.

En estos momentos existe la amenaza de que el mundo pueda estar participando en otra Guerra Fría alimentada por la IA. No debemos olvidar que la IA al ser capaz de identificar algoritmos y datos personales, puede ser extremadamente peligrosa y perfecta para manipular a la sociedad. Las redes sociales son una gran fuente para obtener información sobre cualquier persona.

La otra parte que tampoco es muy agradable de la IA es la pérdida de los empleos. Este peligro es a nivel global, y a finales del 2029 la mitad de los empleos que existen hoy serán automatizados, esto implica una pérdida de más de 900 millones de trabajos. Obviamente la automatización va a desaparecer empleos, pero también va a crear muchos otros, siendo algunas industrias más transformadas que otras.

La Inteligencia Artificial trae un poco de incertidumbre, pero no debemos desconfiar de las utilidades de esta innovación especialmente cuando corporaciones acreditadas como Google, Facebook, Amazon y Tesla la están implementando con resultados excelentes. Mi opinión es que lo primordial sería evitar que se emplee con propósitos destructivos.

