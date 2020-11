El discurso civil debe marcar el camino en el día de las elecciones y más allá

Unsplasy

Al cerrar octubre, entramos en las elecciones generales nacionales. Las cuales este año han resultado más divisivas que con anterioridad.

Como estadounidenses, independientemente de los orígenes de nuestra familia, tenemos la oportunidad de seleccionar a nuestro líder y hacerlo mientras discutimos abiertamente los problemas difíciles y complejos que nuestro país está enfrentando.

Además, en Estados Unidos, nuestro presidente no es elegido por votación parlamentaria o por mandato dictatorial como en otros países. Esa decisión está en manos de los que componen el electorado estadounidense.

Muchos historiadores han definido la democracia estadounidense como el “Gran Experimento”. Varios pensadores han calificado nuestras elecciones con el sello distintivo de “una sociedad americana libre”. Si bien estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo en un aspecto. Siento que el verdadero sello distintivo de nuestra sociedad, y uno de los elementos que define al que el Gran Experimento sea exitoso, es el proceso postelectoral en el que pasamos de hacer campaña a liderar.

Al llegar el día de las elecciones, algunos hemos decidido por quién votaremos, mientras que otros permanecen indecisos o indiferentes. Algunos son demócratas o republicanos y muchos otros son otra cosa. Independientemente, a medida que salimos del día de las elecciones y avanzamos hacia un nuevo año, generalmente nos hemos reunido como estadounidenses y hemos avanzado.

Esto no quiere decir que nuestro gran país no haya tenido que lidiar con muchos problemas profundamente arriesgados o que todavía no necesitemos hacerlo (o incluso que el ritmo de discusión ha sido el que muchos esperaban). Pero, al avanzar juntos, podemos superar la división anterior y, con suerte, trabajar para abordar los problemas antiguos y abordar los nuevos que puedan surgir.

Pero esto no puede suceder si nuestro electorado no se une como estadounidenses después de las elecciones para así poder guiar a este país hacia el futuro.

Sin importar si gana un candidato u otro, es importante que todos reconozcamos que, como residentes de este país y seres humanos, todos pasamos por una variedad de emociones, desde la felicidad hasta la angustia.

Al igual que en años anteriores, independientemente, si continuamos con la administración existente o entramos en transición a una nueva, el discurso civil y la comprensión humana deben marcar el camino el día de las elecciones y más allá.

Eso es lo que hace que la democracia estadounidense sea única y, francamente, es lo que todos deberíamos defender. Si bien algunos pueden llamar “ingenuo” este punto de vista, es importante recordarles a todos que este no es un concepto nuevo y no ha sido “ingenuo” durante los últimos 200 años.

Trabajando juntos es cómo prosperamos como nación y como comunidad y no podemos permitir que aquellos que buscan dividirnos tengan éxito, ya sea que esa presión sea externa o interna.

Con estas palabras, los insto a votar y hacer que se escuche su voz. Luego, llegue el cierre de las urnas el día de las elecciones, prepárese para seguir adelante con sus paisanos estadounidenses porque, somos nosotros como electorado los que guiaremos a este país.

No son nuestros líderes quienes deben guiarnos; más bien, nosotros, como estadounidenses, deberíamos instruir a nuestros líderes y determinar nuestra posición en el mundo. El 4 de noviembre, debemos estar listos para hacer esto juntos.

John J. Quick, Esq. Socio, Weiss Serota Helfman Cole & Bierman, P.L. Presidente de la Junta de Relaciones Comunitarias del Condado de Miami-Dade, Comité de Justicia Penal y Aplicación de la Ley.