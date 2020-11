Los latinos deben exigir que todos los votos sean contado | Opinión

Un anuncio en español e inglés le indica a las personas la ubicación de un centro de votación en Dallas, Texas, en esta foto del 26 de febrero de 2020. AP

Una de las historias más importantes de esta elección ha sido el papel crucial que desempeñaron los votantes latinos en muchas contiendas muy disputadas.

Según el Pew Research Center, un récord de 32 millones de hispanos pudieron votar este año, lo que representa el 13% de todos los votantes elegibles.

Desde estados tradicionales como la Florida hasta estados emergentes como Arizona, los latinos son un grupo cada vez más poderoso e ideológicamente diverso. Y aunque es posible que aún no sepamos oficialmente quién ganó las elecciones presidenciales de 2020, es nuestro deber proteger nuestro derecho a tener una voz en el proceso político.

Podemos hacerlo exigiendo que todos los votos emitidos de acuerdo con las leyes aplicables se cuenten en todo el país. Uno de nosotros es un republicano cuyos padres huyeron del régimen de Fidel Castro y pasó a representar a electores en el sur de Florida durante cuatro años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La otra es el presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, el grupo de defensa de los latinos no partidista y la organización de derechos civiles más grande del país. Nosotros, como muchos latinos en nuestra gran nación, no estamos de acuerdo en todo.

Pero hay una cosa que nos ha unido a nosotros y a millones de personas más en comunidades de todo el país: un firme compromiso de que, sin importar a quién apoyamos en las elecciones de este año, nuestras voces deben ser escuchadas en elecciones libres y justas.

Es por eso que ambos nos unimos al National Council on Election Integrity (Consejo Nacional para la Integridad Electoral), un grupo bipartidista de más de 40 líderes políticos, gubernamentales y cívicos de diferentes ámbitos de la vida, incluidos ex secretarios de gabinete, ex funcionarios electos, líderes militares retirados y líderes cívicos.

El Consejo Nacional está patrocinando un esfuerzo multimillonario para promover elecciones libres y justas que cuenten los votos de todos los estadounidenses.

Sabemos que nuestro país es verdaderamente un gran país cuando todos, sin importar de dónde sean o lo que crean, son parte del proceso.

Como una fuerza en constante crecimiento en ambos partidos políticos, los latinos deben estar a la vanguardia de tales llamados a la integridad en nuestras elecciones. Debido a la pandemia de coronavirus, un número récord de votantes recurrió al voto ausente y anticipado como formas seguras de emitir su voto.

Esto fue especialmente cierto en la comunidad latina, que utilizó ambos métodos de votación 2.5 veces más este año que en 2016, a menudo en algunas de las contiendas más reñidas del país.

De hecho, nosotros los votantes latinos decidimos el resultado en muchos de ellos.

Si bien alrededor del 25% de todas las boletas emitidas en 2016 fueron boletas ausentes o enviadas por correo, ese número fue mucho, mucho más alto este año, posiblemente por lo menos el 50% de los votantes usaron este método. En algunos estados, incluidos los dos estados cruciales de Pennsylvania y Wisconsin, los funcionarios electorales no pudieron comenzar a procesar, y mucho menos a contar, las boletas de voto ausente hasta el mismo día de las elecciones. Es por eso que esos estados han tardado tanto en ver convocadas sus elecciones.

Si bien estamos acostumbrados a conocer los resultados la noche de las elecciones, está bien que no sea este año. Nuestros funcionarios electorales están enfrentando un desafío enorme este año y están tomando más tiempo para procesar, verificar y contar nuestras boletas con precisión. Es nuestro deber apoyarlos en este trabajo. Los latinos deben mantenerse firmes e insistir en que todos los votos emitidos de acuerdo con las leyes aplicables se cuenten en esta elección.

En Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países del mundo, transferimos o mantenemos el poder pacíficamente. Nuestro país ha resistido la prueba del tiempo porque contamos con reglas y procedimientos que garantizan procesos electorales sólidos.

Hemos tenido elecciones exitosas a través de pandemias, depresiones y guerras mundiales. La elección de este año en medio de la pandemia de coronavirus no fue diferente. Les debemos a todos nuestros funcionarios electorales y trabajadores electorales, quienes arriesgaron su propia salud para administrar elecciones seguras y protegidas, que se llevaron a cabo sin fraude ni juego sucio, y para quienes tenemos una deuda de gratitud.

Nuestra fuerza como nación está tanto en nuestra diversidad como en nuestra unidad. Ahora debemos defender el sistema que ha hecho de nuestro país un faro de libertad para el mundo.

Carlos Curbelo es un republicano que anteriormente representó al Distrito 26 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Janet Murguía es la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, la organización no partidista de defensa de los derechos civiles y de los latinos más grande del país. Ambos son miembros del Consejo Nacional de Integridad Electoral.