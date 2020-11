Maradona, un dios pagano cuya influencia fue más allá del fútbol | Opinión

Leer más

Miami no ha querido quedarse sin su semana especial de arte a pesar de la pandemia. Eso sí siempre manteniendo las medidas de seguridad sanitarias establecidas por los CDC. Les presentamos los cinco mejores eventos de Miami Art Week 2020 en hoteles de la Playa y, también, de Miami.

The Confidante Miami Beach con “The Real Surreal”, la histórica Exhibición Salvador Dalí

Es en estos momentos convulsos y de contradicción constante cuando mejor se comprende la figura del artista universal Salvador Dalí, quien vivió una realidad llena de guerras y muerte que lo llevó a explorar la extraordinaria imaginación de su subconsciente. Ahora la conocida galería de arte Marcel Katz Art, establecida en Miami, junto con el experto y representante oficial de Dalí en EEUU, Bertrand Epaud, estrenan la primera escultura de un museo Dalí en el hotel The Confidante, en Miami Beach. La exposición se llama The Real Surreal y está ocho semanas, hasta el 17 de enero de 2021. Hay una extraordinaria colección de obras de papel modernas raras y muy apreciadas. También esculturas de bronce, de pequeña a gran escala. La más importante y famosa es la escultura de 10 pies y 1,000 libras “San Jorge y El Dragón”. Todas las obras de esta exposición representan la realidad surrealista en la que vivimos en la actualidad y, por supuesto, la voluntad de superarla. Son obras que representan las facetas de esperanza y supervivencia que afrontamos hoy en día con la pandemia. Hay muchas sorpresas preparadas. Este hotel, comprometido con el arte, se hará cargo del programa de exhibiciones de The Art Plug, una apuesta fuerte por el arte local rotatorio. Durante tres años presentarán una sección de piezas de arte de inspiración surrealista de artistas como de Nico Suave, Nick Cruz, Tiago Magro, Grabster, Lefty Out There, ABVA, Wij, Haiiileen y el propio Art Plug. Las obras icónicas se exhiben en los espacios públicos de la propiedad, incluido todo el primer piso del hotel, cabañas y bungalós. La exhibición, totalmente inmersiva de 60 minutos, la puedes ver en línea o en persona. Compra en línea: therealsurreal.tixr.com. $35 por persona. Hay ofertas de paquetes con artículos exclusivos de Art Plug y Dalí. Para estudiantes y trabajadores de primera línea no se aplica precio de entrada: hello@artplug.com. La experiencia virtual es a $5 para cualquier parte del mundo.