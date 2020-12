Navidad, tiempo de acoger la paz que inspira el nacimiento del niño Dios | Opinión

Leer más

Cuando la revolución cubana triunfó en 1959, José Ángel Buesa era el poeta más leído y recitado, no solo en Cuba sino en toda Latinoamérica. A pesar de que en aquella época no existían grandes editoriales como ahora, sus libros se reeditaban una y otra vez. Sus poemarios fueron, aunque todavía no se había acuñado el término, verdaderos best sellers.

Recuerdo que eran ediciones en rústica que los jóvenes románticos de entonces —desde La Habana hasta Bogotá— leían en los recesos de los institutos. Y las señoritas —desde Guayaquil hasta Managua— en la soledad de sus habitaciones.