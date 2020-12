Debemos seguir revelando datos reales de COVID en Florida, no nos intimidarán | Opinión

Leer más

A treinta años de la muerte de Reinaldo Arenas, ocurrida el 7 de diciembre de 1990, me alegra mucho comprobar que se le siente vivo y que su obra se conoce, se busca, se estudia, pero sobre todo, que lo que me atrevería llamar, su legado más peligroso para la dictadura sexagenaria cubana, no tener miedo, ha calado profundo, directa o indirectamente, en los jóvenes cubanos. Esto no quiere decir, desde luego, que en algún momento no sintió miedo, pero el miedo no le impidió nunca actuar. Hizo en todo momento lo que pensó que debía hacer, conociendo sus consecuencias. Ya lo dejó escrito en uno de sus sonetos: “Cada paso que doy lo doy pensando, menos que esto ha costado paredones”.

El llamado exilio histórico, luchó como pudo durante todos estos años sin claudicar. Hoy, una gran parte está enterrada en Miami, otros están muriendo sin haber regresado nunca a la tierra donde nacieron, que permanece ocupada por la misma tiranía. Sin embargo, satisface saber que hay relevo. Ahí están, serenos pero desafiantes, los hijos de Reinaldo Arenas. Hace unos días los vimos reclamando en voz alta sin miedo, más de 300 intelectuales y artistas, sus derechos. Días después, ese joven que se paseaba solitario por el bulevar de San Rafael con un cartel donde exigía el cese de la represión y la libertad de un compañero preso, sabía perfectamente, que de un momento a otro llegarían los esbirros a detenerlo. Pero ahí siguió. Cuando lo detuvieron las personas presentes trataron de impedirlo que se lo llevaran, le gritaron insultos a la policía y lo filmaron todo.