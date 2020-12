Biden debe cumplir su promesa: salvar DACA y otorgar TPS a los venezolanos | Opinión

En esta foto del 18 de junio de 2020, estudiantes protegidos bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) celebran frente a la Corte Suprema la decisión de rechazar la demanda del gobierno de Donald Trump de eliminar el programa. AP

La familia Rosenfeld llegó a la Florida huyendo del antisemitismo rampante y la violencia política en su natal Venezuela. Creían que encontrarían tranquilidad y seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, luego de perder de forma trágica a su madre en el 2009, los niños se hallaron víctimas de un sistema migratorio roto que se convirtió bajo Donald Trump en arma de sus políticas antiinmigrantes.

Queda claro que los votantes repudiaron la agenda antiinmigrante y la xenofóbica de Trump. El presidente Trump hizo que sus ataques al sistema migratorio y a las familias inmigrantes fueran el tema central de su presidencia. El pueblo respondió sacándolo con el voto.

Ha llegado la hora para que el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris cumplan sus promesas de campaña: restaurar al programa de DACA, adelantar en los primeros 100 días un proyecto de inmigración que incluya una vía a la ciudadanía y otorgarles el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos. Ellos y el Partido Republicano deberían unirse de forma bipartidista para hacerles justicia a estos inmigrantes trabajadores. Después de todo, estas son soluciones que más del 70% de los estadounidenses apoyan.

Elías Rosenfeld, un beneficiario actual de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y activista migratorio, merece todo eso y más. Hay más de 200,000 venezolanos en este país que se beneficiarían del TPS si la administración Biden lo otorgara. Esta gente, nuestros vecinos, amigos, no pueden volver al estado fallido de Nicolás Maduro.

La administración Trump no solo rechazó los llamados a otorgarles a los venezolanos el TPS, sino que también luchó en los tribunales para quitárselo a otras comunidades, como la nicaragüense, la salvadoreña y la haitiana. Esta misma administración que le negó un estatus documentado a las personas elegibles para el TPS, vino al sur de Florida para pedir su voto durante estas elecciones. Eso no era lo que se merecían los Rosenfeld del país en el que buscaban refugiarse, especialmente después de todo lo que la familia experimentó en Venezuela.

Allá la rutina habitual de ir al templo se convirtió en un suplicio bajo el mandato de Hugo Chávez. Los epítetos antisemitas comenzaron a lloverles a los miembros de la congregación. Algunos, incluso, hasta llegaron a ser apedreados. De pronto surgieron historias de secuestros luego del Sabbat entre la pequeña comunidad judía de Caracas. A Elías y su familia esta experiencia les tocó muy de cerca cuando unos criminales secuestraron a una de sus tías cuando él tenía unos 4 años.

La madre de Elías, una ejecutiva de una compañía tecnológica, decidió que no criaría a sus hijos en estas condiciones. En el 2006 obtuvo un visado de trabajo y se mudó al sur de la Florida. Cuando su madre murió de cáncer de riñón en el 2009, Elías —que en ese entonces tenía 11 años— y su hermana quedaron huérfanos y en un limbo legal del que no estaban al tanto. Cuatro años después, Elías descubrió que no tenía estatus legal cuando solicitó una licencia de conducir.

En el 2012, Elías pudo salir de las sombras cuando la administración Obama implementó DACA. Sin embargo, decenas de miles de sus compatriotas venezolanos no han tenido la misma suerte, ya sea porque eran muy jóvenes o muy viejos para calificar para DACA.

La solución más inmediata para los venezolanos sería el TPS. No obstante, los republicanos del Senado les cierran las puertas en vez de defenderlos. En el Senado, al menos tres veces los republicanos han rechazado proyectos que les brindarían el TPS a los venezolanos. Paradójicamente, uno de esos votos se llevó a cabo el 16 de septiembre, cuando las Naciones Unidas declaraba que Venezuela violaba los derechos humanos y cometía crímenes de lesa humanidad. Eso debe cambiar ahora. Nuestros funcionarios electos deben unirse por el bien de nuestra comunidad.

Elías está haciendo su parte. Como miembro de FWD.us, una organización que aboga por una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para las personas indocumentadas, viajaba frecuentemente a Washington D.C. para abogar por DACA y TPS.

Ahora, con Joe Biden como presidente electo, la pregunta para los republicanos es cómo van a responder cuando llegue el momento de legislar. ¿Los republicanos del Senado continuarán con la agenda antiinmigrante de Trump, cerrando las puertas al Sueño Americano? O, ¿trabajarán de forma bipartidista para aprobar políticas que la mayoría de los estadounidenses apoyan?

Para la administración Biden-Harris la elección fue un mandato implementar las protecciones del TPS a los venezolanos y proveer una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados.

Esto es lo que líderes como Elías, quienes usan sus historias para movilizar a la comunidad y abogar en la capital de nuestra nación, merecen del nuevo presidente y del nuevo Congreso.

Al Cárdenas, ex presidente del Partido Republicano de la Florida, es co-presidente de la Coalición Empresarial Americana pro Inmigración (ABIC por sus siglas en inglés).