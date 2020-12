Los que intentan desprestigiar la Navidad desconocen el poder de la fe | Opinión

El pasado 21 de diciembre salió en estas páginas un texto, “Fiestas navideñas y creencias religiosas”, que busca desprestigiar la fe religiosa en general y en particular el fundamento racional de la Navidad.

La existencia de Jesús, centro de la Navidad, no solo aparece atestiguada por escritos de fe como los cuatro evangelios, sino también por obras de autores no cristianos como Flavio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio y Tácito.

Jesús no llegó a un lugar y tiempo imprecisos propios de fábulas, sino a un punto geográfico bien concreto del Medio Oriente en tiempos del emperador Augusto; y concluyó su vida terrena bajo el gobierno local de Poncio Pilato cuando reinaba Tiberio.

La fe cristiana se basa en la intervención de Dios en la historia humana. Es una religión revelada por Dios, que también se revela de modo natural a todos los humanos mediante la grandiosidad de la naturaleza.

Todo hombre lleva dentro de sí la facultad religiosa. Su religiosidad no viene de la debilidad, sino de la fortaleza espiritual.

En cuanto al Cristianismo, una vez más se llenan las iglesias el 25 de diciembre.

Los feligreses no son personas ignorantes que aceptan la fe cristiana de manera irracional. Tienen motivos racionales para creer. Por supuesto que una cosa es aceptar la realidad histórica de Jesús y otra creer que es el Hijo de Dios encarnado que resucitó y es nuestro Salvador. Eso no lo brinda la ciencia. La fe es un conocimiento superior al que no llegan las limitadas ciencias.

