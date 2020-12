El 2020 fue un año maldito. Depende de nosotros que el 2021 no sea peor | Opinión

Leer más

Estaba en una tienda y de pronto veo unas máscaras protectoras para el rostro. Como me he vuelto experta en ellas —seguramente igual que usted— de esta manera se cuáles son las más delgadas, las más lucidoras, las que sirven mejor, las que no producen fatiga por lo gruesas que son, así fue que encontré la que luciré estos días y que dice: “Hasta siempre 2020. No te vamos a extrañar. Atentamente, TODOS”.

Eso fue lo que me hizo recapacitar en que estábamos ya en los últimos días de un año que nos ha enseñado tanto.