Algunas verdades sobre el violento asalto al Capitolio en Washington D.C. | Opinión

Simpatizantes de Trump tratan de pasar a través de una barrera de la policía, el miércoles 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/John Minchillo) AP

Algunas verdades parecen tan evidentes que poco o nada es necesario decir sobre ellas. Pero quizás sería erróneo hacer tal suposición sobre la ilegitimidad (con suerte obvia) de la entrada violenta al Capitolio y la interrupción de los procedimientos del Congreso que ocurrió el 6 de enero de 2021.

Así que todos deberíamos tener clara esta verdad fundamental: la violencia de esos manifestantes es indefendible e ilegal. Deben ser castigados, tanto por la ilegalidad inherente y el peligro de su comportamiento, como una forma de disuadir acciones similares en el futuro.

Además, hay una verdad corolaria adicional que debería ser aparente: el comportamiento violento es ilegítimo cualquiera que sea la causa que se defienda. No debemos elegir qué violencia permitimos y qué no permitimos, qué violencia condenamos y no condenamos.

Adicionalmente, nunca debemos pasar por alto la distinción entre protestas no violentas y protestas violentas, una verdad clara pero a menudo ignorada.

La protesta no violenta es solo eso: no violenta. Incluso cuando los manifestantes no violentos se niegan a moverse y son arrestados, ellos esperan que ocurran estos arrestos y están preparados para sufrir las consecuencias.

Esta aceptación de las consecuencias hace que sus protestas sean más efectivas y ayuda a generar simpatía si la causa es justa. Pero la violencia nunca debe generar simpatía por ninguna causa. La violencia en una sociedad democrática socava cualquier causa y debilita la credibilidad de sus seguidores.

Quizás la verdad más importante, que ignoramos bajo nuestro propio riesgo, es que la violencia engendra violencia. La observación de la violencia impune induce inevitablemente al observador a creer que “yo también puedo hacerlo”. No debe sorprendernos que si no preservamos el estado de derecho, esto socava el respeto por las leyes.

El gran magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oliver Wendell Holmes, nos advirtió que a la gente le importa menos lo que dice la ley que lo que les sucederá si infringen la ley. Esta teoría de la ley llamada la ley del “hombre malo” nos advierte que debemos mantener el estado de derecho haciendo cumplir el estado de derecho. Hablar por hablar simplemente no será suficiente.

No debemos permitir que la gente vea que el estado de derecho no se aplica, para que no llegue a la conclusión de que no se aplica el estado de derecho. Esta verdad se aplica a todas las protestas violentas anteriores, presentes y futuras.

El estado de derecho es frágil. El imperio de la ley solo puede sobrevivir si representa un mayor interés para los ciudadanos que para aquellos intereses más estrechos o especiales que rigen las decisiones políticas y personales. En otras palabras, debemos creer en el imperio de la ley como un interés general primordial incluso cuando parece ir en contra de nuestros intereses más estrechos.

George Washington habló de “cementar el interés común”. Solo si el estado de derecho posee el valor más alto en nuestra cultura cívica, sobrevivirá el estado de derecho. Así que unámonos para echar “el cemento del interés común” en el estado de derecho.

Dexter Lehtinen es un ex fiscal de Estados Unidos y legislador de la Florida, y es profesor adjunto en la Universidad de Miami.