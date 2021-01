Un llamado contra la intolerancia y en apoyo a los artistas de San Isidro en Cuba | Opinión

Leer más

En medio del caos reinante en los días finales del gobierno de Donald Trump, hay un pequeño rincón de su administración que no está terminando en llamas: el representante especial de Trump para Venezuela se ha reunido con los asesores del presidente electo Joe Biden para garantizar una transición ordenada de la política de Estados Unidos hacia la dictadura venezolana.

El representante especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, se reunió en diciembre con el equipo de transición de Biden, según me confirmó Abrams en una extensa entrevista esta semana. El equipo de transición de Biden que se reunió con Abrams estaba liderado por la ex jefa del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y ex embajadora en México, Roberta Jacobson.