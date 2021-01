Miami Dade College está creando la fuerza laboral del futuro | Opinión

Leer más

Reflexionando y mirando en retrospectiva los hechos del 6 de enero de 2021, que pasarán a la historia como una página negra de Estados Unidos, se podrían encontrar varios factores coadyuvantes y entremezclados entre sí, para tratar de explicar lo sucedido.

En primer lugar, utilizando una frase muy conocida por los cubanos: “El autor intelectual” del desastre del Capitolio, cuna de la democracia estadounidense fue Donald Trump. ¿Está convencido Trump de que las elecciones le fueron robadas? Hasta ahora no lo ha podido demostrar, con decenas y decenas de demandas no aceptadas por los tribunales, porque no fue cierto. O, ¿sabe Trump a ciencia cierta que todo es un engaño de su mente? Una mente que no es capaz de aceptar una derrota, de separar la realidad de la imaginación y con esta mentira se autoengaña. Es muy posible que no se autoengaño, pero quiera vender esa imagen: nos robaron las elecciones, fueron fraudulentas/amañadas, los votos por correos fueron manipulados. La mentira repetida una y otra vez se convierte en verdad.