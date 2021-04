Debemos vacunarnos para derrotar la pandemia y la desinformación | Opinión

Leer más

El doctor Anthony Fauci, principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo el domingo 18 de abril que la espantosa serie de tiroteos masivos en las últimas semanas en el país demuestra que la violencia con armas de fuego es un problema de salud pública.

La declaración de Fauci tuvo lugar en el programa de CNN State of the Union (Estado de la Unión), a raíz de la matanza en un centro de FedEx en Indianapolis. Un joven ex empleado de esa empresa de envíos, Brandon Scott Hole, mató a ocho personas con un arma automática adquirida legalmente, a pesar de que Hole había tenido roces con la justicia. Después utilizó el arma contra sí mismo.