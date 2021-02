DeSantis quiere encubrir su mala gestión al criminalizar las protestas pacíficas | Opinión

Leer más

En tiempos de pandemia, parece que abundan las excusas de todo tipo para no cumplir con los compromisos. La flexibilidad horaria y el teletrabajo están muy bien, pero la puntualidad es clave para el éxito empresarial.

Todos llegamos tarde alguna vez, pero cuando la impuntualidad se convierte en una característica habitual del comportamiento, urge analizar por qué sucede. Hay tardones crónicos, personas que han aprendido en familia que no pasa nada por llegar tarde, gente que no sabe gestionar el tiempo, individuos con falta de empatía, etc., que, si quisieran, podrían cambiar su forma de actuar con un entrenamiento adecuado.