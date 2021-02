Por segunda vez los republicanos defienden a Trump y no la democracia de EEUU | Opinión

Esta imagen tomada de video muestra la votación final del Senado del juicio político (impeachment) al ex presidente Donald Trump, el sábado 13 de febrero de 2021 (57 culpable, 43 inocente), en el Capitolio de Washington D.C. Siete senadores republicanos se unieron a los demócratas en el veredicto de culpabilidad de Trump por incitar una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos. Se necesitaban 67 votos de culpable para condenar al ex mandatario. AP

El ex presidente Donald Trump se salvó este sábado 13 de febrero de 2021 del segundo juicio político (impeachment) en su contra.

Trump ha sido el único presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido dos veces a un impeachment. Las dos veces, los votos de los republicanos del Senado lo exoneraron.

El primer juicio político contra el ex mandatario, a fines de 2019, fue por abuso de poder y obstrucción a la labor del Congreso. Las acusaciones se basaban en el intento de Trump de coaccionar al gobierno de Ucrania para que investigara negocios presuntamente turbios de Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, en el país europeo.

El segundo intento de destitución fue por incitar a sus seguidores a que invadieran el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento por revertir los resultados de la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020, en la que ganó Joe Biden. Sin presentar ninguna prueba, Trump afirmó que la elección había sido fraudulenta, e incitó a sus seguidores a invadir el Capitolio en un discurso pronunciado en Washington el 6 de enero por la mañana.

A pesar de las pruebas presentadas durante el proceso de destitución de que Trump efectivamente instó a sus partidarios a irrumpir en la sede del Poder Legislativo, a pesar de las imágenes que mostraban la violencia desatada por los agresores y la amenaza que representaban contra la integridad física de los congresistas, a pesar del saldo de cinco muertos y decenas de heridos que dejó la invasión del Capitolio, los republicanos del Senado volvieron a salvar a Trump. Hacían falta 67 votos para aprobar el juicio político, pero solo siete senadores republicanos se manifestaron a favor del impeachment, con lo cual la votación final, 57 a 43, no llegó a los 67 votos requeridos.

En este segundo juicio se perseguía que el ex presidente no pudiera volver a postularse a un cargo público. Pero los republicanos –con contadas excepciones– votaron a favor del ex presidente. El Partido Republicano se ha suicidado políticamente al defender a Trump; sin embargo, muchos estadounidenses no lo verán así y volverán a votar por el partido del elefante.

Ensoberbecido por el resultado del juicio político, Trump no perdió tiempo en enviar un mensaje a sus seguidores, diciendo: “Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer a América grande de nuevo (Make America Great Again!) solo acaba de empezar”.

Y agregó: “En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!”.

Trump perdió la elección presidencial, fracasó en el intento golpista de la invasión al Capitolio, pero el trumpismo sigue vivo y la amenaza de un retorno a la contienda por la Casa Blanca en 2024 ya aparece en el horizonte político norteamericano.

Twitter: @Alende5. Lee mi libro más reciente, Trump, ¡estás despedido!