La pregunta del millón de dólares: ¿Por qué él no me corresponde como yo quiero? | Opinión

La pregunta del millón de dólares: ¿Por qué él no me corresponde como yo quiero?

Si tienes un pretendiente y regularmente le llamas, lo contactas, le envías hasta señales de humo y él no contesta... ¡Reconoce que la cosa va mal!

En estos tiempos que existen tantas maneras de comunicación; celulares, WhatsApp, Messenger, Instagram, emails y muchas otras que si las menciono no acabo, es casi imposible decir “no tuve manera de contactarte”.

Hace 30 años un hombre nos podía “echar ese cuento” ya que no existían todas las plataformas que hoy tenemos, pero siempre se ha sabido que para el que quiere hay tiempo y para él que no, hay excusas desde de los tiempos de los cavernícolas.

Recuerdo la historia de una tía muy querida, una vez un novio llamdo Jacinto Genaro le escribió una carta muy romántica, pero algo incoherente:

“Querida Minerva: No te imaginas cuánto te extraño. Aún tengo impregnado en mi camisa tu dulce olor. Amor mío, con tal de besarte subiría la montaña más alta de Puerto Rico, cruzaría el mar Caribe nadando y te bajaría del cielo la estrella más brillante. Estoy contando los días, horas y minutos para verte y abrazarte la próxima semana. Así que te veo el martes, pero si llueve, no me esperes”.

¡Qué contradictorio este galán! Cuando un hombre está verdaderamente interesado en ti no hay huracán, tsunami, terremoto o inundación que se interponga en su camino para estar presente.

No hay una fórmula perfecta, exacta y única para medir cuán importante eres para alguien. Pero puedo asegurarte lo siguiente: cuando se trata de los hombres, sus acciones siempre dicen más que sus excusas, Tú eres una reina, y mereces que te traten como tal. Si no lo hacen, no pierdas el tiempo con esa relación, seguro hay alguien por ahí que te dará tu lugar, así que date el lugar que mereces.

