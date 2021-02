Grupo de jóvenes cubanos no tolera la dictadura en cortometraje “Generación” | Opinión

Creo haber recomendado alguna vez un ejercicio imposible, que el infructuoso parlamento cubano, donde todas las decisiones suelen ser aceptadas por unanimidad, convocara un cine debate con la película “Melaza”, que Carlos Lechuga dirigió en el año 2012.

En “Melaza” hay un pueblo homónimo devastado por la ruina del central azucarero que fuera su centro económico. El lugar, no obstante, y esta es una manifestación del absurdo comunista, aún tiene en plantilla a la oficinista que llega cada mañana para abrir las puertas de ese sitio desolado y vacío, donde acicala el mural político con periódicos fuera de fecha, reporta al “nivel superior” la inexistente productividad, y pregunta cuándo le llegará su sueldo.

La población de Melaza no se puede mover, escapar, para dejar atrás la pesadilla, que es consustancial al país. Tienen que subsistir en aquel infiernillo, a como dé lugar.

El maestro del misero pueblo alquila por horas su hogar a la prostituta local y eventualmente comenzará la venta ilegal de carne de res, que pudiera condenarlo a la cárcel como si de un asesinato se tratara.

En Cuba la indigencia no es solidaria, las personas desesperadas y sin rumbo aplican la narrativa de “sálvese quien pueda” y los llamados “dirigentes”, hasta de ese nivel social ruinoso, se aprovechan de sus prebendas para vivir mejor que los demás.

Los protagonistas de “Melaza”, jóvenes desesperanzados, integran un matrimonio sin futuro. Mientras la radio local les avisa que viven en el mejor de los mundos posibles y los hacen participar de eventos donde se enaltece la ideología que los agobia, ellos no encuentran solución a sus martirios.

Por supuesto que el parlamento cubano no desea afrontar un retrato tan fiel y dramático del universo enrarecido que han creado, en complicidad con los fundadores del desastre “revolucionario”, durante los últimos 62 años.

En el 2016, Lechuga puso en pantalla la represión castrista contra la intelectualidad, en su ya legendaria película “Santa y Andrés” donde, incluso, tomó el riesgo de presentar, en detalle, la preparación y ejecución de un acto de repudio, que sigue siendo la manera en que el régimen azuza la deplorable confrontación civil entre cubanos.

La película sigue totalmente censurada en la isla, donde circula de manera clandestina gracias a la tecnología virtual.

Pudiera ser otra lección dramatizada para los asambleístas nacionales del daño que ocasiona el acoso oficial y policial al cubano que no coincide con la prédica castrista.

Desde entonces Carlos Lechuga fue sometido a los rigores del miedo y solo el año pasado, gracias a la colaboración del artista plástico Marco A. Castillo, ha podido terminar un estremecedor cortometraje bajo el título de “Generación”.

Un grupo de jóvenes, donde pudieran figurar los de “Melaza”, se dan cita en una hermosa casa de la arquitectura moderna cubana, legado de la productiva República, donde parecen haber acordado una solución desesperada a tantas trampas y promesas incumplidas.

En la banda sonora suena Beatriz Márquez con su interpretación de la canción de Pablo Abraira “Pólvora mojada” que adquiere una rara distinción subversiva: “Me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Deja ya este juego que no hay nada más cruel que jugar con fuego. Preguntaste hay esperanza yo te dije no, ninguna, para qué probar fortuna que vas a esperar de mí”.

En los minutos que anteceden la insospechada solución final reservada a estos jóvenes, quienes obedecieron las reglas del juego hasta lo imposible, Lechuga especula con metáforas y dobles lecturas que embellecen al grupo y el ambiente.

La idea de una revolución “perfectible”, cara a los llamados clásicos del cine cubano, no parece formar parte de la agenda de una generación de creadores artísticos, a la cual pertenece Carlos Lechuga, harta de tantos desmanes.

El cortometraje “Generación” está disponible en la página que TV Martí tiene en Youtube: https://www.youtube.com/user/TVMartiNoticias y en el propio website del canal: https://www.radiotelevisionmarti.com/z/408.

Siga a Alejandro Ríos en Twitter: @alejandroriostv. Correo: alejandrorios1952@gmail.com.