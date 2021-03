¿Cursos anticomunistas en Florida? Nuestra propuesta avanza en Tallahassee | Opinión

Unsplash

A través de los últimos años hemos venido insistiendo en el Nuevo Herald, en programas de televisión y radio, y cada foro público, así como personalmente con varios políticos, sobre la necesidad de educar a nuestros hijos sobre el verdadero significado de la ideología comunista.

El pasado 3 de marzo de 2021 partimos hacia Tallahassee en autobús un entusiasta grupo de unas 40 personas, organizadas por Luis Enrique Ferrer (hermano del opositor cubano Daniel Ferrer) y patrocinados por Victims of Communism, Memorial Foundation, con la participación de su mánager Latinoamericano, Yuri Pérez.

Nuestro objetivo consistía en presenciar y participar en la proposición del proyecto de ley HB5, propuesto por el representante estatal Ardian Zika (R) del Distrito 37. El proyecto en cuestión revisa los requisitos en créditos de estudios sociales, para obtener la graduación en high school (secundaria), a la vez que incluye una discusión comparativa de las ideologías que entran en conflicto con los principios de libertad y democracia que rigen en Estados Unidos.

Esto evidentemente, supone presentaciones orales de personas que relaten sus historias personales e ilustren a sus oyentes con el civismo que requiere el Departamento de Educación de la Florida (DOE) bajo el término Civic Education Curriculum” Al respecto, Zika introdujo la semana pasada el proyecto Portraits in Patriotism Act, con el respaldo del presidente de la Cámara, Chris Sprowls, el cual contendrá un archivo de videos con esas historias personales.

El mismo Zika es un inmigrante nacido en Yugoslavia cuya familia vivió los horrores del comunismo, razón por la cual está más que motivado por este proyecto.

Todo este cúmulo de historias que serán exigidas ahora, no son otra cosa que una reacción en la Florida a nuestra propuesta de Escuelas y Cursos Anticomunistas que hemos estado divulgando en los últimos años y que nos llevó a crear la Organización sin fines de lucro Teaching Anticommunism in America, Inc, la cual promueve la enseñanza de American Values a la juventud principalmente.

El proyecto HB5 ya pasó su primera prueba en el subcomité Secondary Education and Career Development, el 4 de marzo. Se espera que también pase el 8 de marzo el Comité de Prek-12 appropriations, donde un grupo de representantes bipartidistas lo deben aprobar. Después vendrá el tercer comité de Education and Employment que será la última etapa en ser aprobada antes de convertirse formalmente en ley el 1ro. de julio de 2021.

Este proyecto de la Cámara de Representantes también tiene la propuesta SB1450 que lo acompaña en el Senado y que será formulada el 9 de marzo por la senadora estatal Ana María Rodríguez (R), del Distrito 39.

Sucede que en ocasiones los periodistas y comunicadores no solo somos los “perros guardianes” de la democracia, pendientes de los problemas que afectan a la comunidad. También solemos ofrecer soluciones o alternativas a las situaciones existentes. En nuestro caso, varios ejemplos ilustran esta afirmación.

En diversas columnas de opinión de el Nuevo Herald, y en todos los medios en general, hemos hecho referencia a la inexistencia en EEUU de los manicomios públicos, lo que sin duda es un grave problema comunitario que nos afecta a todos, en especial a la juventud que tiene acceso a varios tipos de drogas.

En el Capitolio Estatal, posteriormente varios proyectos de ley se han pasado referentes a los problemas de salud mental, tratando de aliviar una situación, sin duda, de índole federal.

De igual forma, hemos insistido sobre la necesidad de instalar un software a los teléfonos celulares, de manera que el aparato se desactive una vez que el vehículo automotor alcance las 5 mph. Toda vez que el uso del teléfono al manejar es responsable de la mayoría de accidentes de tránsito, en Tallahassee posteriormente se pasó una ley que prohíbe textear mientras se maneja, algo totalmente inefectivo porque resulta incontrolable por la policía.

Hace 12 años, el secretario de la Vivienda Shaun Donovan nos remitió una correspondencia explicándonos los inconvenientes de nuestra repetitiva propuesta de las hipotecas hereditarias a 80 años de plazo, donde un padre adquiere una vivienda que terminan por pagar sus nietos. Es importante destacar que en muchos países europeos existe esta modalidad, que se ha convertido en la única opción para obtener una propiedad habitable. Puede ser que tarde o temprano se hagan eco de esta propuesta.

Como se vé, muchas veces los periodistas somos los catalizadores que impulsamos proyectos que benefician a la comunidad, los cuáles ofrecemos públicamente sin ninguna pretensión y sin esperar reconocimiento alguno.

Benjamín F. DeYurre es un economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.