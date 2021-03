La felicidad está relacionada con la inteligencia | Opinión

Unsplash

La única forma de ser completamente feliz y tener una autoestima saludable es siendo responsables de nuestros propios actos, y para esta tarea debemos ser inteligentes.

Muchos piensan erróneamente que las personas inteligentes son aquellas que tienen títulos académicos, un vocabulario abundante, una memoria espectacular o se han leído miles de libros, sin embargo hay instituciones psiquiátricas que están atestadas de pacientes que tienen ese tipo de credenciales, como de muchos que no las tienen.

Una persona inteligente es la que vive el momento, aprovecha al máximo las oportunidades, elige lo que la hace feliz y evita lo que la hace infeliz, es responsable de sí misma. Las personas responsables de sí mismas eligen la felicidad por encima de la depresión, porque saben enfrentarse a los problemas. Su inteligencia no se mide por su capacidad para resolver los conflictos, porque estas personas tienen la facultad de seguir siendo felices, se solucionen o no los dilemas.

Los obstáculos de la vida son similares para todos, desde mi punto de vista, una persona se considera inteligente en base a cómo escoja sentirse al enfrentarse con los mismos. Las dificultades con el dinero, la preocupación por la vejez, las enfermedades, la muerte, los virus, las catástrofes naturales y los accidentes son contratiempos que siempre van a ser contrariedades para todos. Las personas que aceptan los problemas como algo que es parte de la condición humana, y no miden la felicidad por la ausencia de problemas, son los seres humanos más inteligentes, pero también los más difíciles de encontrar.

Muchas veces venimos de hogares donde nos implantan la idea de que no tenemos control sobre nuestras emociones, que el miedo, amor, la ira y alegría son cosas que nos pasan. Esto no es verdad, los sentimientos no son simples emociones que nos suceden, los sentimientos son reacciones que elegimos tener. Si somos dueños de nuestras emociones y las controlamos, podemos escoger rechazar la autoderrota.

Hemos crecido en un entorno que nos ha enseñado que no somos responsables de nuestros sentimientos, repitiendo una cantidad de frases para evadirnos del hecho de que somos los que controlamos nuestras emociones: me humillas, me haces sentir fatal, no puedo impedir sentir lo que siento, sencillamente estoy molesto, no me pidas que te diga por qué, tengo miedo a las alturas, me avergüenzas, me altero cuando él está junto a mí, me haces actuar ridículo en público, etc.

Existe una conspiración en nuestra sociedad en contra de la responsabilidad individual, por esa razón este proceso de aprender a hacerte responsable de ti mismo puede ser dificultoso, pero debes confiar en tu facultad de sentir emocionalmente lo que escojas en cualquier momento dado de tu vida. Cuando aprendes que puedes elegir cómo sentirte, es cuando verdaderamente empiezas a dirigirte por el auténtico camino de la inteligencia, un ruta que no tiene vías laterales.

Hay que esforzarse mucho para deshacerse de todos esos hábitos, y créanme no es fácil cambiar la forma de pensar. Es sencillo ser feliz, pero dejar de ser desdichado es dificultoso. Es muy complejo deshacerse de todos los “deberías” y “tendrías que” que hemos asimilado en el pasado, pero la felicidad es la condición normal de una persona, esto lo puedes observar en los niños.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrology; www.esoterismomagia.com.