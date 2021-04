Dos claros mensajes contra los apologistas de la apertura con Cuba | Opinión

El director Lilo Vilaplana (centro) habla con actores y extras de ‘Plantados’ en el edificio de Miami donde se recrearon las cárceles de Cuba. ‘Plantados’ se estrena en el Festival de Cine de Miami y luego en cinco salas de la ciudad. Cortesía

Con la llegada de la nueva administración demócrata de nuevo se escuchan voces abogando por un acercamiento al régimen cubano. Y al paso le han salido como avanzada de vanguardia, una película y una canción, Plantados y Patria y Vida. Nada como las artes para contrarrestar la idea errada de quienes viven una realidad alterna.

La película Plantados es intensa y cruel. ¿Pero hay acaso otra forma de demostrar los abusos sufridos por los prisioneros políticos cubanos que se negaron a aceptar el adoctrinamiento comunista en las mazmorras castristas? El mensaje está claro y llega muy profundo: cuando existen fuertes convicciones no se teme a las consecuencias por defenderlas. Cada paliza, cada alarido de dolor, cada palabra ofensiva al enemigo, y hasta la misma muerte, es una forma de liberación.

Nadie puede negar el coraje y patriotismo de estos hombres, apoyen o no los principios por los que lucharon. Y como lo primero es incuestionable, la pregunta surge para quienes respaldan una apertura: si creen y apoyan los principios por los que estos hombres lucharon ¿Cómo pueden estar dispuestos a capitular ante sus verdugos y ayudarlos a sostenerse en el poder? La naturaleza cruel e inhumana del régimen castrista que tan vívidamente muestra Plantados, es la misma hoy que hace 62 años. Lo único que ha cambiado en Cuba son los rostros de los sicarios que ejercen el poder.

Pero si Plantados reitera la criminalidad del régimen castrista con el cual se pretende negociar una apertura, la canción contestataria Patria y Vida, cuyo video se ha hecho viral, es un rechazo total de esta. En ella no se piden mejores relaciones con los Estados Unidos, el fin del embargo, o una apertura económica. En su lugar se pide libertad, la consumación del sistema comunista: “El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando; se acabó, tu cinco nueve yo doble dos, ya se acabó, sesenta años trancado el domino”.

No existe mejor referéndum sobre las aspiraciones del pueblo cubano que esta canción. Compuesta y grabada por jóvenes músicos cubanos de renombre internacional, algunos aún residentes en Cuba, la canción se burla del dogma castrista y hace hincapié en su inherente represión: “Hoy yo te invito a caminar por mis solares, pa’ demostrarte de qué sirven tus ideales; somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales”.

A ritmo de reguetón, la canción es una acerba crítica y rechazo al sistema comunista que impera en Cuba hace 62 años: “Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aun son nada; No mas mentiras, mi pueblo pide libertad, no mas doctrinas; ya no gritemos Patria o Muerte, sino Patria y Vida”.

Pero ese clamor del pueblo cubano por su libertad está siendo ignorado por quienes durante la administración de Barack Obama abogaron con éxito por una apertura, aunque pagando un alto precio. Basta recordar la liberación de los espías responsables del asesinato de los cuatro miembros de Hermanos al Rescate; y el envío a Panamá de la esperma congelada de uno de los espías, con el propósito de que su esposa fuera inseminada artificialmente. El régimen comunista por su parte no hizo concesión alguna, por lo que Raúl Castro invitó a Obama a tomar unos mojitos, y lo llevó a un juego de pelota. Después ordenó el recrudecimiento de la represión.

Ahora estos apologistas de la apertura vuelven a la carga reciclando creativamente la misma vieja retórica, cansona y fracasada. Esta vez no habrá secretismo, nos dicen, y se involucrará a la comunidad cubanoamericana en un nuevo proceso de apertura.

Pierden el tiempo. Porque con un contundente 66% de los cubanoamericanos que de acuerdo a la última encuesta Bendixen & Amandi no apoyan la normalización de relaciones con Cuba, no van a llegar muy lejos. Si Plantados y Patria y Vida representan la vanguardia, ese 66% es la caballería.

Se preguntan estas personas por qué los cubanos recientemente llegados de la isla no votaron demócrata. Es muy simple. Llevan suficiente tiempo aquí para conocer a fondo lo que es la libertad, y es eso lo que quieren para Cuba. Votaron por Donald Trump porque su mensaje era portador de esa promesa.

Escritora y activista de derechos humanos.