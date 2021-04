Despeja tu vida de cosas que no necesites y abrirás la puerta a la abundancia | Opinión

Unsplash

Es increíble todo lo que podemos acumular en nuestra casa a lo largo de los años, y desafortunadamente existen personas que por costumbre lo guardan todo.

Si te pasas la vida adquiriendo y acumulando cosas en cantidades descomunales, abarrotas con ellas las áreas comunes de tu casa, y te causa angustia prescindir de estos artículos aunque no los utilices, es muy probable que padezcas del trastorno de acumulación compulsiva.

Este trastorno, que puede ser leve o grave, radica en la dificultad constante para eliminar estas posesiones, ya que se tiene la percepción de que hay que guardarlas, suponiendo que estos objetos son exclusivos o que los necesitaremos en algún momento del futuro. Una persona con trastorno de acumulación compulsiva siente ansiedad ante la idea de desprenderse de los objetos, acumulándolos independientemente de su valor.

Existe poca información acerca de las causas del trastorno de acumulación compulsiva, así como la forma de prevenirlo. Se están investigando la genética, el funcionamiento del cerebro y los eventos estresantes como posibles razones, pero entre las complicaciones que puede traer está el peligro de tener un accidente si todos estos bienes se caen, conflictos domésticos, aislamiento social, entornos perjudiciales que ponen en peligro la salud, riesgo de fuego, deficiencias en el trabajo, tristeza, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención, entre otras.

Muchas personas me consultan porque se sienten paralizadas, y tan agotadas que les falta decisión para romper esa rutina, no entienden que ese caos en la casa u oficina les absorbe la energía.

Si te identificas con esta descripción, deshazte de todo aquello que ya no utilizas: ropa que ya no usas desde hace años, zapatos, cosméticos, trastos de cocina, objetos de adorno que no te gusten, tanto si los tienes en las repisas, como en cajas. No guardes relojes parados, rotos o sin baterías, los arreglas o los botas. Prescinde de todas aquellas posesiones que ya no tienen sentido para ti.

Recuerda que la vida es movimiento, todo ese cúmulo de cosas están invadiendo, estancando y contaminando tu espacio. Es conveniente que tengas los roperos, vitrinas y gavetas medio vacías porque la acumulación de todo aquello que no necesitas se relaciona a los apegos, escasez, miedo a no tener nada más, y con esa emoción bloqueas la abundancia.

La forma más fácil de despegarte de las cosas es empezar por las que no utilizas y que te resulten indiferente eliminar, con el tiempo tendrás más espacio y te será más simple tirar esas que antes te daban sentimiento.

Para evitar acumular tantas cosas no te dejes llevar por los impulsos, no tienes que aprovechar todas las ofertas de las tiendas o comprar algo, aunque sea maravilloso, si realmente no lo necesitas. Al dejar de invertir en algo inútil, también estarás ahorrando dinero. Cada cosa que tienes equivale a tu tiempo, el que invertiste para ganar el dinero para poder comprarlo, o el que empleaste al elegirlo en la tienda.

Si sabes el valor del tiempo, apreciarás más todas esas cosas valiosas en las que se puede disfrutar. Los que se apegan a lo material es porque no quieren reconocer lo sutil que es la vida, se aferran a las cosas para sentir seguridad.

Las personas deberíamos darnos cuenta de todo el tiempo que nos roban los objetos materiales, y la vida es mucho más que lo material. La vida puede cambiar de un momento a otro, solo cuando interiorizas eso le quitas jerarquía a lo material, siendo más fácil deshacerte de algunas cosas.

“Sé consciente de la naturaleza efímera de las cosas materiales. Pierde tu apego a ellas”. — Shui-ch’ing Tzu.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrology; www.esoterismomagia.com.