EEUU no debe participar en consejo de la ONU que aceptó a las dictaduras de Venezuela y Cuba | Opinión

¿Qué habría pasado si el asesinato de George Floyd no hubiera sido grabado en video? Nada. No hubiera pasado nada.

Esta es la terrible sospecha de muchos afroamericanos y miembros de otras minorías en Estados Unidos. Un país que no derogó la esclavitud al establecer su acta de independencia en 1776 —es su pecado original— todavía hoy no logra cumplir la promesa de que todas las personas sean tratadas como iguales. El temor es que, si no hay nadie grabando, la policía puede abusar de ti —o incluso matarte como en el caso de Floyd— solo por el color de tu piel.