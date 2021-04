El bienestar emocional nos ayuda a combatir el tecnoestrés | Opinión

Leer más

En 2018 presencié la audiencia donde el ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de recibir sobornos por $1,000 millones. Mucho más que el caso de Odebrecht en toda Latinoamérica ($800 millones). Al final del juicio me acerqué a la fiscal y le pregunté: ¿A dónde va ese dinero? Me contestó: al Tesoro. ¿Y por qué no se preserva para los venezolanos? No califican como víctimas, respondió.

Desde ese entonces hemos insistido en la categorización de víctima del pueblo venezolano, e impulsado la idea de crear un fondo con los bienes recuperados de la corrupción. Es hora de que Estados Unidos pueda crear ese fondo y utilizar esos recursos para aliviar la tragedia humanitaria que vive Venezuela.