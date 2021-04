Las crisis en las parejas y cómo saber si es un conflicto real | Opinión

Unsplash

Todas las relaciones sentimentales tienen periodos de crisis ya que la rutina, el estrés y las carencias económicas corroen silenciosamente las bases de la relación. Es importante saber distinguir lo que es una crisis real de un momento malo, ya que todos podemos tener días o semanas diferentes, y no necesariamente ser una crisis.

Existen algunas señales que son indicadores de que quizás sea el momento de replantearnos nuestra relación, o tener una conversación con nuestra media naranja. Si la intimidad o el deseo sexual, y las expresiones de cariño desaparecen, por ejemplo tu pareja no te da un beso por las mañanas o el sexo disminuye, indica el comienzo de una crisis o desgaste.

La falta de comunicación es uno de los motivos más frecuentes que inciden en el deterioro de una relación.

Una comunicación bidireccional y armónica es imprescindible en una pareja, y es bueno recordar que aunque la comunicación no solo es hablar o cuanto se habla, sino lo que se dice y cómo se dice, muchas veces un miembro de la pareja se acoge a la conocida “ley del hielo”. Este comportamiento es una forma de maltrato psicológico que radica en ignorar a la otra persona manteniéndose en silencio, esa actitud indiferente o fría hacia los sentimientos de la otra persona causa un daño fatal a la relación.

En las relaciones sanas hay felicidad. Cuando uno es feliz se divierte y ríe, la pasa bien con su pareja. Muchas veces las exigencias diarias conllevan a dejar a un lado la diversión y a caer en una inercia que inicialmente no notamos, pero que termina deteriorando la relación.

Hacer planes futuros es muy importante, si las parejas no visualizan el futuro probablemente es porque no exista. Los planes son la esencia del amor, la ausencia de estos puede interpretarse como falta de compromiso. Una relación sin proyectos es un amor sin sentido.

Aunque la tecnología nos ha hecho la vida más fácil, y es una herramienta a través de la cual podemos afianzar los vínculos afectivos, tiene una influencia impactante en el origen de las crisis en las relaciones de pareja.

El uso de los teléfonos celulares y las redes sociales bloquea la comunicación e interfiere en los momentos íntimos de la pareja. Hay personas que son tan adictas a la vida digital que nunca están presentes en su relación, se ocupan más en publicar lo que sucede en la misma que en vivirla de forma íntima. Desde que apareció Facebook a la fecha, alrededor de 37 millones de divorcios se han concretado a nivel mundial y todos asociados a conflictos por el uso de esta plataforma.

Los problemas se acumulan si no le buscamos solución. La forma en que afrontamos los mismos es un factor determinante para el éxito o fracaso de la relación. Es esencial reconocer nuestros errores porque es muy complejo entenderse con otra persona sino tenemos la capacidad de aceptar cuando nos equivocamos. Cuando convivimos con alguien siempre existirán conflictos, pero no debes olvidar que lo que quiebra una relación de pareja no es la situación, sino la mala gestión de esta.

Las crisis no se solucionan solas, y con el paso del tiempo se vuelven más frustrantes. Desde el respeto expresa claramente cómo te sientes, aunque sea negativo, teniendo siempre en cuenta que en las parejas, cuando se busca la solución de un problema no hay ganadores ni perdedores, la ganancia o la pérdida después de una discusión es compartida. No existe mejor forma que tu pareja te comprenda que explicando tus emociones.

Como punto final, y cambiando de la psicología a la astrología, me gustaría agregar que el signo zodiacal que se demora más en superar una crisis sentimental es Tauro. Es el que más tiempo se tiene que tomar de todos los signos, fundamentalmente porque no sabe cómo perdonar o aceptar que se equivocó, siempre espera que las cosas sean como antes, y este mecanismo de supervivencia de querer permanecer en el pasado lo paraliza completamente.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrology; www.esoterismomagia.com.