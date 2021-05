Se necesita algo más que dinero para que los centroamericanos no vengan a EEUU | Opinión

Leer más

Dos datos: el cantante más buscado del planeta en internet el año pasado fue Bad Bunny y su álbum YHLCMDLG fue el más bajado. En cualquier idioma. El año de la pandemia fue, también, el mismo en que el español dominó al mundo de la música.

Benito Antonio Martínez Ocasio, puertorriqueño de 27 años y mejor conocido como Bad Bunny, tuvo más de 8,300 millones de streams o transmisiones en el 2020, según la plataforma Spotify. Estuvo muy por arriba de los otros cuatro que le siguieron: Drake, J.Balvin, el rapero Juice WRLD y The Weekend, quien fue el cantante estelar en el Super Bowl. Y su álbum YHLCMDLG —que él definió como “el disco de reguetón que se merecía el reguetón”— fue bajado para ser escuchado por más de 3,300 millones de personas; más que los álbumes de The Weekend (After Hours), Post Malone (Hollywood’s Bleeding), Harry Styles (Fine Line) y Dua Lipa (Future Nostalgia).