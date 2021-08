‘Mis primeros 100 días en MDC han sido una experiencia inolvidable’ | Opinión

Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, el 8 de enero de 2021.

Los primeros 100 días de trabajo de un líder envuelven un proceso de aprendizaje, donde nos integramos a un equipo de diversas inquietudes, opiniones y metas por cumplir. Para lograr el éxito en la gestión, el ejercicio de escuchar es importante.

Desde el primer día en mis funciones como presidenta del Miami Dade College, los he dedicado a escuchar y a comprender las necesidades de nuestro personal. A través de visitas por los recintos, reuniones con estudiantes, profesores, fideicomisarios y amigos del College así como sesiones con el ayuntamiento y el gobierno condal.

Me reuní con aproximadamente 1,000 personas y experimenté opiniones únicas, el grupo hizo evidente que nuestros recintos sirven como un faro de esperanza para nuestra comunidad. Me sentí tan inspirada por la determinación de nuestros estudiantes y las habilidades de nuestra facultad, que me propuse agilizar la entrada de nuevas ofertas de aprendizaje para impulsar el reclutamiento.

A mediados del semestre de primavera, recibimos la gran noticia de un aumento en la matrícula de 10,184 nuevos estudiantes; lo cual nos entusiasmó, y nos recordó que debemos seguir impulsando los servicios virtuales, apoyando una mejor experiencia universitaria. Creamos el MDC LIVE, una nueva forma de aprendizaje que permite a estudiantes aprender de forma interactiva en un entorno virtual donde sincrónicamente se interactúa con profesores y compañeros de clase.

Durante este tiempo, el enfoque además fue la ampliación de numerosas iniciativas que incluyen a la comunidad. El MDC CARE, la iniciativa de acceso integral a recursos y educación creada para navegar a través de la pandemia continuó trayendo grandes resultados, como la acertada asociación de nuestra institución con múltiples colaboradores comunitarios que desde un inicio facilitaron, de forma gratuita, las pruebas de detección y la vacunación contra el COVID19. Ha sido un gran prestigio ser seleccionados por la Casa Blanca para servir como un centro de vacunación federal masivo en nuestro Recinto Norte.

Sigo comprometida a brindar modalidades personalizadas para que los estudiantes puedan aprender y trabajar. Se ampliaron las ofertas en más de 150 cursos de credenciales aceleradas que ofrecen la oportunidad de obtener certificados técnicos e insignias digitales, en industrias emergentes como; computación en la nube, marketing digital y tecnología de la información, atención médica, contabilidad y negocios; en logística, transporte y distribución.

Inauguramos la Licenciatura en Seguridad Cibernética para las empresas, y ayudamos a impulsar la creciente fuerza laboral tecnológica de Miami. Logramos mantener exitosas alianzas con empresas como Amazon, Google, IBM, y Tesla, y adquirimos nuevos socios como SoftBank, Generation USA y Correlation One. También creamos el programa Rising Black Scholars para impulsar la educación y el empleo en alumnos afroamericanos.

Qué orgullo sentí al ser recientemente seleccionada para integrar el Salón de la Fama de Entrenadoras de Baloncesto Femenino de Florida College y agradezco a la FCCA por este honor. Fue particularmente emotivo para mi, ya que Inicié mi trayectoria como estudiante deportista en el equipo de baloncesto del MDC y ahora presido esta institución.

Mi satisfacción fue más grande cuando recientemente pude llevar a cabo mi primera graduación como presidenta, otorgando diplomas a 14,000 alumnos y compartiendo con sus familias en tres ceremonias presenciales celebradas en el estadio de los Marlins.

No cabe duda de que mis primeros 100 días fueron un desafío pero también una gran oportunidad para integrarme a un equipo entusiasta y dispuesto a seguir adelante. Mi deseo es seguir con ese ímpetu y lograr que cada vez más personas escojan la educación como su camino al éxito. Les recuerdo que las oportunidades están en el Miami Dade College; decídase ya para alcanzarlas.

Madeline Pumariega es la presidenta del Miami Dade College.