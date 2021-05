El tope de venta de casas del condado bloquea a los residentes de ser propietarios de casas | Opinion

No es ningún secreto que el condado de Miami-Dade tiene una crisis de asequibilidad de la vivienda. Los residentes tienen algunos de los alquileres más altos del país en comparación a sus salarios, así como aumentos significativos en el mercado de viviendas.

En marzo de 2021, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami reportó un promedio de venta de $450,000 para una casa unifamiliar, en comparación con $370,000 el año anterior. Incluso el precio de los condominios es asombroso, con un promedio de más de $367,000 en 2019.

Como Comisionada del Condado, he tratado de crear proyectos de propiedad de viviendas en el Distrito 5, pero me he frenado debido a un límite obsoleto que el Condado ha impuesto durante más de una década. Esta limitación autoimpuesta ha bloqueado decenas de millones de dólares para viviendas asequibles en lugar de activarla para resolver el problema. Me gustaría solucionarlo.

Explico.

El financiamiento para los programas de vivienda asequible del Condado proviene de muchas fuentes, incluyendo fuentes federales, estatales y locales. La ley estatal exige que una parte de su dinero sea utilizado para la adquisición de una casa. El Condado puede usar estos fondos de manera flexible. Podría construir casas unifamiliares, construir condominios para la venta en lugar de apartamentos en alquiler, o proporcionar asistencia financiera a un comprador de vivienda por primera vez, pero el condado limita artificialmente el precio de una casa que puede usar estos fondos en $205,000.

El departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del Condado estudió sus recientes proyectos de relleno. Los costos de construcción oscilaron entre $224,000 y $254,000 por unidad, incluso cuando la tierra fue adquirida sin costo alguno. Con un límite de $205,000, los desarrolladores y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no pueden crear propiedades para comprar que sean financieramente viables. En su lugar, construyen unidades de alquiler.

Esto también significa que un maestro que ha encontrado una casa o condominio por $275,000 es excluido del programa de compradores de vivienda por primera vez del Condado para obtener ayuda con un pago inicial y una hipoteca. En vez, continúan alquilando.

He estado observando el impacto negativo de este tope desde que fui elegida en 2018. En estos tres años, el Condado ha financiado la construcción de menos de 50 unidades y menos de 200 préstamos fueron autorizados en el programa de compradores por primera vez. Estas cifras son impactantes dada la actual crisis inmobiliaria y que millones de dólares están esperando ser activados. Es evidente que la fórmula debe cambiar para darle a los residentes la oportunidad de comprar una casa y construir riqueza familiar.

Es por esto, que, en el Comité de Vivienda Pública y Servicios Comunitarios del 10 de junio, propongo eliminar el tope y usar la fórmula sugerida por el Estado de Florida estableciendo el precio máximo de venta este año en $299,000. Esto añadiría 2,5 veces el número de unidades disponibles para los compradores de vivienda por primera vez.

También permitiría construir más de 80 unidades en un sitio del condado que he identificado en el Distrito 5. Es hora de aprovechar estos fondos para la compra de viviendas para estimular la construcción de nuevas unidades y darles a más familias acceso al sueño americano de poseer una casa.

Eileen Higgins es Comisionada del Condado de Miami-Dade para el Distrito 5.