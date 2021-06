¿Cómo podemos reconocer a un psicópata? | Opinión

Habitualmente, calificamos como psicópata a un personaje cruel y carente de empatía que interpreta el papel de asesino en una serie o una película.

Sin embargo, muchas veces hemos visto o leído reportajes donde un individuo supuestamente tranquilo, con prestigio y que nunca había ni matado una mosca, es juzgado por una serie de crímenes que absolutamente nadie sospecharía que sería capaz de cometer. En otras palabras, tu vecino, maestro, gobernador, hermano, novio, etc., se convierte de la noche a la mañana en un homicida.

Actualmente el término psicópata se ha sustituido por el de sociópata, pero el significado sigue siendo el de una conducta antisocial, donde la persona es manipuladora, capaz de infringir y romper las reglas sociales para obtener algún beneficio propio, no tiene escrúpulos, y no le interesa las secuelas que sus acciones puedan ocasionar a los demás.

Como vivimos en una sociedad tan competitiva se ha incrementado este trastorno de la personalidad antisocial, pudiendo llegarse a presentar en siete de cada 80 personas, siendo más común en hombres que en mujeres. Desafortunadamente se venera a aquellas personas que prosperan sin importar los métodos que usen para lograrlo, esto promueve el egoísmo, que en ocasiones es la esencia de un psicópata.

Es difícil percatarse si alguien es un psicópata a simple vista, no todos ejecutan asesinatos o injusticias (los que no actúan violentamente se les llama psicópatas de guante blanco). Lo que sí comparten, de forma general, es que son personas muy simpáticas, sociables y seductoras con las que es fácil establecer una relación. Sin embargo, todo este encanto es superficial y es una estrategia, es decir no son así naturalmente, sino que fingen con el propósito de conseguir un beneficio específico de alguien.

Aunque este trastorno de la personalidad puede deberse a determinadas alteraciones cerebrales, específicamente las del lóbulo frontal, ya sea por enfermedad o lesión cerebral, la genética es determinante juntamente con el medio ambiente donde crezca la persona. La falta de afecto y amor de parte de los padres durante la infancia del individuo, así como la negligencia de estos al educarlos moralmente, son factores concluyentes. En otros casos puede ser la combinación de factores genéticos, neurobiológicos, socioculturales y de aprendizaje conductual.

Aunque cada psicópata tiene una forma diferente de desenvolverse en sociedad, usualmente todos manipulan y mienten ya que suelen ver a los demás como instrumentos para conseguir un fin, utilizan todo tipo de ardides para obtener dicho fin.

Otra forma de reconocerlos es porque son narcisistas, tienen una exageración de amor propio y pretenden tener habilidades que no poseen, en su mente son superiores a los demás. Sus emociones son nulas, no solo las positivas, sino también las negativas, se exponen al peligro extremo y no sienten miedo.

Las palabras de los psicópatas son vacías, no tienen emociones, te pueden decir “te amo” pero realmente esto significa tanto para ellos como decir voy a “cortar el césped”. Nunca sienten remordimientos o arrepentimientos, porque no tienen conciencia moral, proceden basados en su propia escala de valores. Actúan como víctimas para despertar lástima, puede que tengan muchas relaciones breves y busquen una constante estimulación que lograrán a través del consumo de sustancias, relaciones sexuales constantes o adicción al juego.

Mi consejo es que si detectas a un psicópata calcules muy bien tus palabras, actos y conductas con relación a él, ya que son considerablemente suspicaces, de hecho se pueden insultar por el más mínimo comentario, aunque sea simple, y por supuesto el inconveniente no es que se ofendan, sino su reacción ante esta ofensa.

Es bueno enfatizar que no todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas, pero desde el punto de vista astrológico los escorpiones son expertos en maldad y están considerados un signo con tendencias psicópatas. Aléjate de una persona de este signo si está enojada porque es vengativa, ni sueñes que te pedirá perdón si se equivoca porque no tiene compasión, ni límites.

Otro dato astrológico curioso es que según un estudio que analizó los signos astrológicos de asesinos en serie, se descubrió que la mayoría de los psicópatas asesinos en serie pertenecen a los signos mutables (géminis, virgo, sagitario y piscis).

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrologia; www.esoterismomagia.com.