Así fue como Fidel Castro logró seducir a Hugo Chávez | Opinión

Vivía en Venezuela cuando supe por Tomás Pérez Capote que un canal público de la televisión en Estados Unidos trasmitía para los hispanos en su idioma, y que había un programa dedicado a la historia de Cuba que conducía Carlos Cabezas.

Años más tarde, me establecí definitivamente en Miami y gracias al inolvidable Salvador Lew, en un programa que hacíamos en el Centro Vasco, conocí a Luis Díaz quien velaba por la programación en español como si fuera un amado hijo. Le dije que contara conmigo cuando hubiera un espacio y así lo hizo, simplemente me dijo “Pedro, aquí no hay paga” y le dije si los americanos dan este espacio gratis, lo menos que podemos hacer es trabajo voluntario por la información de todos.