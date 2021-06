Es hora de ampliar la asistencia para la compra de viviendas en Miami-Dade | Opinión

El costo de la vivienda en el Condado Miami-Dade sigue subiendo y ya es hora de hacer cambios importantes de ayuda condal para que los compradores tenga acceso a casas asequibles. Unsplash

No es ningún secreto que el Condado Miami-Dade tiene una crisis de asequibilidad de la vivienda. Los residentes enfrentan algunas de las rentas más caras del país en comparación con sus salarios, así como un mercado de propiedad de vivienda que se ha disparado.

En abril, la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami reportó un precio de venta medio de $515,000 para una vivienda unifamiliar, comparado a los $370,000 del año anterior. Incluso el precio de los condominios es sorprendente, con un promedio de más de $367,000 en el 2019.

Como Comisionada del Condado, he intentado crear proyectos de propiedad de vivienda en el Distrito 5, pero me he visto obstaculizada debido a un límite obsoleto que el Condado ha aplicado durante más de una década. Esta limitación autoimpuesta ha bloqueado decenas de millones de dólares para viviendas asequibles en lugar de activarlo para resolver el problema. Me gustaría arreglar eso.

Los fondos para los programas de viviendas asequibles del Condado provienen de muchas fuentes, incluyendo fuentes federales, estatales y locales. La ley estatal exige que una parte de su dinero se utilice para la compra de una vivienda. El Condado puede usar estos fondos de manera flexible. Podría construir viviendas unifamiliares, construir condominios para la venta en lugar de apartamentos para alquilar o proporcionar asistencia financiera a un comprador de vivienda por primera vez. Pero el Condado limita artificialmente el precio de una propiedad que puede usar estos fondos a $205,000.

El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del Condado examinó sus recientes proyectos construidos. Los costos de construcción oscilaron entre $224,000 y $254,000 por unidad, incluso cuando el terreno se adquirió sin costo alguno. Con un máximo de $205,000, los desarrolladores y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no pueden crear propiedades para la venta económicamente viables. En cambio, construyen unidades de alquiler.

Esto también significa que un maestro que ha encontrado una casa o condominio por $275,000 es excluido del programa del Condado para compradores de vivienda por primera vez para recibir ayuda con el pago inicial y la hipoteca. En cambio, continúan alquilando.

He estado observando el impacto negativo de este límite desde que fui elegida en el 2018. En esos tres años, el Condado ha financiado la construcción completa de menos de 50 unidades de propiedad de vivienda y menos de 200 préstamos se cerraron en el programa para compradores de vivienda por primera vez. Estos números son impactantes dada la actual crisis de vivienda y que millones de dólares están inutilizados esperando para ser activados. Claramente, la fórmula debe cambiar para darles a los residentes la oportunidad de ser propietarios de una casa y construir riqueza familiar.

En la reunión de la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade del 8 de julio, propongo la eliminación del límite y, en su lugar, usar una fórmula sugerida por el Estado de la Florida que establece el precio de venta este año a $299,000. Esto agregaría 2.5 veces la cantidad de unidades disponibles para compradores de vivienda por primera vez. También permitiría construir más de 80 unidades en un sitio del Condado que he identificado en el Distrito 5.

Es hora de aprovechar estos dólares sumamente infrautilizados para la propiedad de una vivienda para estimular la construcción de nuevas unidades y brindar a más familias acceso al sueño americano de ser propietario de un hogar.

Eileen Higgins representa al Distrito 5 en la Comisión del Condado Miami-Dade.