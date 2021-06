La represión de los artistas y disidentes cubanos debe ser condenada por todos| Opinión

La detención injustificada del artista Hamlet Lavastida se suma a la creciente lista de actos de censura y represión cometidos por el gobierno cubano contra los disidentes, muchos de ellos artistas.

Estos actos continuos han venido a visibilizar la alarmante falta de garantías existentes en la isla para el libre ejercicio artístico y ciudadano. Esta realidad debe ser motivo de preocupación y acción para la comunidad internacional. La libertad de conciencia y expresión son derechos inherentes al ser humano que no deben ser coartados por ningún gobierno o institución pública en ningún lugar del mundo.

No es posible que el gobierno de Cuba continúe violando impunemente los derechos de sus ciudadanos a cuestionar la realidad, protestar pacíficamente y expresar sus visiones para el futuro del país. Como coleccionista y amante del arte, creo en la capacidad del mismo para abrir diálogos y caminos, para transformar la realidad y contribuir a una sociedad mejor.

Desde este convencimiento condeno la represión y la censura en todas sus formas posibles, solapadas y explícitas. Estos modos de operación destructivos y antidemocráticos deben cesar. Todos los que aman la libertad de expresión y los derechos humanos tenemos la obligación de levantar nuestras voces condenando el autoritarismo y la represión, y exigiendo la libertad de los presos de conciencia.

Jorge M. Pérez, CEO and Chairman of The Related Group