Las rupturas en las parejas. ¿podemos reconquistar el amor? | Opinión

Uno de los eventos más tristes que se pueden vivir en el área sentimental es romper con nuestra pareja. No todos los problemas de las parejas pueden ser solucionados, algunas veces no tenemos opciones y debemos terminar la relación y empezar un nuevo ciclo.

Cuando ocurre una ruptura sucede un desorden tan extenso que puede causar desánimo, falta de apetito y sueño, y en muchos casos hasta estrés postraumático. Esta mala experiencia puede bajar la autoestima y hacerte sentir miedo a enfrentar el futuro. Sin embargo, teniendo en cuenta siempre la causa de la separación, las rupturas no tienen que ser para siempre, no necesariamente significan que la relación haya concluido y que no existan posibilidades de salvar el romance.

Siempre debemos pensar si merece la pena recuperar la relación y si existen más motivos para seguir juntos, que distanciados. Balancea los pro y los contras, es decir analiza si hay más cosas positivas que negativas. Durante el tiempo que estén separados aprende a ver lo positivo y pregúntate, ¿cuál fue el verdadero motivo de este suceso? Si quieres recuperar a la persona que amas debes estar consciente de los aportes que hiciste a la relación, analízate.

Durante el tiempo de la separación no pierdas el contacto con tu media naranja, pero trata de mantener el equilibrio en la comunicación para que le des tiempo a extrañarte, y también para que tenga su espacio y no se sienta sofocada.

Concéntrate en temas generales. Trata de vivir en el aquí y ahora, no condiciones tu felicidad al momento en el que definitivamente puedan reencontrarse, porque eso puede suceder, o tal vez no ocurra nunca. Independientemente de tus deseos, si ella reflexiona y difiere, tienes que admitir la realidad. Compórtate de tal forma que al pasar el tiempo te sientas orgulloso de la decisión que tomaste.

Ser paciente es clave en estas situaciones, la otra persona puede tener sus dudas y quizás se esté tomando su tiempo para observarte y pensar, por eso debes continuar con tu vida, salir con tus amistades, compartir con tu familia, hacer ejercicios para que canalices cualquier energía negativa, refuerces la seguridad en ti mismo y conserves el buen estado de ánimo.

Muchas personas superan estos traumas fácilmente y la astrología aquí también tiene su hipótesis. Los signos que pertenecen al elemento aire, es decir Géminis, Libra y Acuario, superan rapidísimo las rupturas amorosas, sus corazones no se quedan rotos por mucho tiempo, y buscarán mil formas para estar ocupados y dejar de pensar en la situación. Los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis siempre están dispuestos a reconsiderar cualquier decisión, saben volver a la normalidad, borrar el dolor de sus almas y empezar de cero. Aquí vale aclarar que si hubo una infidelidad los escorpiones, ni la perdonan, ni la olvidan.

La reconciliación es un proceso de crecimiento y cambio prolongado que requiere esfuerzo, paciencia y modificación de conductas, pero el amor es el sentimiento más poderoso y puro que existe, vale la pena luchar por él. Es la fuerza para superar todo obstáculo, nos hace fuertes y tiernos a la vez. Si de corazón quieres luchar por alguien hazlo.

