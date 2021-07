La conciliación presupuestaria traería esperanza a algunos indocumentados | Opinión

Leer más

Llevo casi diez días en La Habana, mi Habana. El pasado domingo 11 de julio, cuando comenzaron unas protestas, mayoritariamente pacíficas, por muchos lugares de Cuba, yo estaba en esta ciudad que amo.

He recorrido sus calles, nuestras calles. He conversado con la gente, nuestra gente, revolucionarios, comunistas y otros no tan revolucionarios y como yo, no comunistas.