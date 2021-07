La libertad de Cuba no es ni debe ser una causa partidista | Opinión

Leer más

El cuento se ha contado tantas veces que ya no sabemos si es cierto. Pero al expresidente Ronald Reagan se le atribuye la siguiente frase: “Los latinos son republicanos. Solo que no lo saben”. También he escuchado cómo la repiten varios republicanos. Cierto o no, ahora su objetivo es tratar de convertirla en realidad.

Los latinos, históricamente, siempre han votado más por el Partido Demócrata que por el republicano. Pero en las pasadas votaciones presidenciales, Donald Trump logró arrancarles millones de votantes.