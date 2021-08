Miami Dade College es el motor de la fuerza laboral y del talento emprendedor | Opinión

Leer más

Se nos acabaron los Juegos Olímpicos y lo siento como una pérdida personal. He pasado, como millones, dos semanas pegado a una pantalla a las horas más inverosímiles, maravillado de lo que el cuerpo humano puede hacer, y gritando y llorando solo ante cada hazaña en barras paralelas, en una pista, en una piscina o en una cancha. Han sido tantas y tantas horas frente a la televisión y mi tableta que he quedado, literalmente, apantallado.

Estas Olimpiadas en Tokio —y estoy usando el término como sinónimo de los Juegos Olímpicos aunque los puristas digan, con razón, que es otra cosa— no fueron lo que esperábamos: el fin de la pandemia planetaria con una colorida celebración. El retraso de un año prometía una recompensa luego del sacrificio; si nos portábamos bien en el 2020, el 2021 traería salud y alegría. Pero no fue así. La maldita variante delta, los que no han podido conseguir una vacuna y —lo peor— los que sí se pueden vacunar y no quieren, obligó a la realización de unos juegos sin espectadores.