Se extingue la familia tradicional | Opinión

El Cociente Intelectual o CI (en inglés IQ), es un estimador de la inteligencia humana. Los valores se ajustan de manera que el 95% de los puntajes se encuentren entre 70 y 130; que el 2.5% sean superiores a 130 (superdotados o geniales); y que el 2.5% estén por debajo de 70 (significativamente inferior al promedio). Un Cociente Intelectual en el rango de 60 a 70 es aproximadamente el equivalente al de un escolar de tercer grado. Las pruebas modernas del Cociente Intelectual se han utilizado desde principios de 1900.

Sin embargo, en un libro de 2002 titulado IQ and the Wealth of Nations, el psicólogo Richard Lynn y el politólogo Tatu Vanhanen introdujeron el concepto de CI aplicado a las naciones. Es decir, calcularon el Cociente Intelectual de países enteros.