Los signos zodiacales y la sexualidad | Opinión

La sexualidad es importante en nuestras vidas. Cada signo zodiacal tiene una particularidad específica en el área sexual, de la misma forma que la tiene para los otros aspectos de su personalidad.

Aries

Es uno de los signos más fogosos, espontáneos, e impetuosos, explotan con velocidad y no andan con preámbulos. Tienen muchas iniciativas en la cama, disfrutan tener el control, llegando a ser competitivos. Sus pasiones aunque fuertes, no son constantes. Cuando quieren algo es en ese momento ya que carecen de paciencia.

Tauro

Super entregados, el erotismo es parte de su naturaleza venusina. Son tan posesivos que piensan que el cuerpo de su media naranja es un objeto. Apasionados, siempre buscan la forma de satisfacer a su pareja, por esa razón son uno de los signos que adquieren más juguetes sexuales. Nunca toman la iniciativa y escuchan proposiciones.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Géminis

Curiosos y creativos, aplican su imaginación a la hora del sexo. Las palabras son su arma erótica más poderosa. Adoran la diversidad, llegando a ser encantadores. Son tiernos, pero se aburren fácilmente. Para ellos el sexo no es sinónimo de amor, Con ellos disfrutarás experiencias eróticas únicas ya que no tienen prejuicios, y están dispuestos a aprovechar al máximo cada instante.

Cáncer

Protegen a su pareja en la cama, entregándose en cuerpo y alma. Son expresivos y suaves. Les encanta que su pareja sea su cómplice a la hora del sexo, porque así fortalecen los lazos afectivos. Adoran que los besen, son super intuitivos y en ocasiones utilizan el sexo como prueba de amor. Necesitan sentirse confortables y anhelados, su felicidad proviene de complacer al otro.

Leo

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Son los jefes debajo de las sábanas, su pareja debe adaptarse a sus demandas. Los preámbulos les encantan, son fieras en la cama, por lo que necesitan a alguien que saboree su arrebato. Gozarán cada minuto como algo extraordinario e imborrable. Traviesos y eróticos, aman la extravagancia y se deleitan con los juegos de poder en el sexo.

Virgo

La calidad del sexo es más elemental que la cantidad. Tímidos, perfeccionistas y mentales, su preocupación con la higiene los cohíbe de entregarse a la ligera. Odian las sorpresas, y aunque el sexo es importante es sus vidas, lo consideran normal siempre y cuando prevalezca el amor. Cuando establecen lazos seguros se transforman en personas fogosas e irresistibles en la cama.

Libra

Sensuales por naturaleza, el sexo es un afrodisiaco para los hijos de Venus. Balancean el dar y recibir, para los libranos compartir de forma natural es imprescindible. Son innovadores y odian la rutina. Una comunicación acertada y las palabras apropiadas son para ellos el impulso perfecto para el sexo. Son atrevidos, y tienen una maestría en el arte de la seducción.

Escorpio

Un volcán activo, su sensualidad es primitiva y para ellos en el sexo se vale todo. En ocasiones utilizan el sexo para desahogarse de sus traumas emocionales; son reservados y posesivos. Tienen tendencia a la lujuria, y a la intensidad. Son incansables y les gusta crear una conexión química a nivel de cuerpos con su pareja. Son maestros en crear un vínculo de intimidad apasionada del cual no te puedes escapar.

Sagitario

No tienen absolutamente ningún complejo en el sexo, sensuales y desinhibidos viven romances apasionados aunque no exista el compromiso. Deben recibir constantemente estimulación para no aburrirse, son inagotables, así que la rutina es su peor enemigo. Para ellos el sexo es una diversión, les encanta probar cosas nuevas y repetirlas. Siempre incorporan el intercambio de palabras al sexo para que el encanto sea extraordinario.

Capricornio

Son lujuriosos y morbosos, aunque exteriormente tengan un escudo de hielo, porque también son aplicados y moderados. Aceptar y quebrantar lo establecido es muy difícil para ellos. Si se entregan, son afectuosos. En ocasiones son rudos o mezquinos bajo las sábanas. Para tener sexo con un Capricornio debes tener paciencia y constancia. No toman muchas iniciativas, pero se arriesgan a experimentar si tienen la motivación adecuada.

Acuario

Curiosos y liberales, siempre están listos para experimentar y romper los moldes de lo tradicional en el sexo. Son sencillos, pero a la hora de improvisar son los mejores. No son acomplejados, y los tabúes para ellos no existen. Tienen un sexapil que les permite conquistar a quien quieren llevarse a la cama. Aunque no se involucran tan fácil en el amor, algunas veces te puedes llevar una sorpresa.

Piscis

Son tan tiernos y gentiles que se vuelven apetitosos en el sexo. Cuando están enamorados no salen de la cama, se entregan y satisfacen a su pareja a través de besos y caricias. El juego preliminar es importante, al cual le añaden imaginación, romanticismo y creatividad. Se toman tan seriamente el sexo que estudian lo que complace a su pareja para poder proporcionarle más placer.