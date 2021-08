Perú, el último experimento de la neo izquierda | Opinión

El presidente peruano Pedro Castillo asiste a una ceremonia simbólica de juramento en el lugar de la Batalla de Ayacucho de 1824 que selló la independencia de España, como parte de los eventos del bicentenario en Ayacucho, Perú, el miércoles de julio. 29 de 2021, al día siguiente de asumir la presidencia. (AP Foto/Ernesto Arias) AP

La izquierda mundial en el siglo XXI ha tenido un repunte que comenzó en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, teniendo como punto de partida el boom petrolero más alto y sostenido de la historia, lo que permitió el financiamiento de esta a través de las “gestiones” del expresidente Hugo Chávez.

Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Chile, entre otros, vieron llegar al poder a típicos representantes del neo socialismo: Lula, los Kirchner, Correa, Morales, Ortega, Bachelet, etc., unos más trasnochados que otros. Sin embargo, una vez electos, estos supieron utilizar parte de esos recursos para impulsar la economía de sus naciones a la vez de perpetrar rancios populismos, vestían su indumentaria roja cuando iban a Venezuela a buscar sus enormes cheques, al llegar a sus respectivos países se reunían con empresarios y con quienes tuvieran que hacerlo, Venezuela era el principal comprador en detrimento de su propia economía.

Lo trágico de todo esto fueron los hechos de corrupción que a través de esa cofradía internacional se gestaron, como los “Panamá Papers” y “Odebrecht”, además del espíritu retencionista de poder que animó a estos presidentes a modificar sus constituciones nacionales para intentar perpetuarse malignamente en el poder, mellar la democracia. Un caso icónico fue el de Evo Morales quien en 2019 dio un golpe de Estado al irrespetar la Constitución boliviana, la decisión de un referéndum consultivo y una sentencia del TSJ, al postularse para una cuarta reelección, lo que produjo episodios violentos que provocaron su dimisión e ilegal huida del país.

En 2021 el modelo es otro. La quiebra de PDVSA por corrupción y desidia, la petrolera venezolana, ya no permite el financiamiento de las demás economías, solo el de las candidaturas. La izquierda de hoy intenta llegar al poder utilizando la violencia de calle como en Chile, Colombia, Estados Unidos, entre otros países entre los que no escapan los europeos, como en España, manipulan sectores sociales como los ambientalistas, de género, gremiales, separatistas, etc., a fin de llegar al poder, realizar constituyentes, consagrar legalmente un modelo político que les permita centralizar y retener el poder perpetuamente.

Nos atrevemos a avizorar que Perú, el último experimento de este neo socialismo sin recursos, será el que durará menos. Poco tiempo transcurrirá para que los peruanos se den cuenta del error que cometieron y ojalá, posteriormente, también se den cuenta que las ideologías en la política son armas de autodestrucción masiva.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Lic. Leandro Rodríguez Linárez es un politólogo venezolano. Twitter: @leandrotango.