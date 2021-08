Lleva la armonía a tu hogar con el Feng Shui | Opinión

El Feng Shui es una práctica antigua basada en vivir armónicamente con el entorno natural para potenciar la energía positiva. Con más de 3,500 años, este sistema ayuda a mantener el equilibrio energético de las personas a través de la disposición y colores de los espacios en los que se desenvuelven sus actividades diarias.

Este arte de armonizar el ambiente para beneficiar la paz del individuo significa viento (feng) y agua (shui). Se utiliza para almacenar energía positiva, favorecer la salud, las relaciones familiares, atraer la prosperidad, y el bienestar en el hogar. Si anhelas estar sano, feliz, disfrutar del amor y ser próspero, el espacio en donde pasas la mayor parte de tu tiempo te puede ayudar a promover esas energías que tanto deseas.

Nuestro hogar refleja cómo estamos nosotros, y las cosas que nos rodean nos reflejan. Debes elegir cuidadosamente las decoraciones o muebles de tu hogar, así como la forma en que lo organizas. El propósito es que te sientas confortable y resguardado, que no existan objetos que obstaculicen el paso o irradien energías negativas. Algunas veces acumulamos desmedidamente cosas en la casa, y esto trae como consecuencia que los espacios se sobrecarguen y se rompa el equilibrio energético. Donde hay desorden, hay malas energías, solo en el orden hay evolución, y organización significa cada cosa en su lugar.

En el Feng Shui, cada área del hogar está conectada con un área determinada de nuestra vida, por ejemplo, el área que se relaciona con la prosperidad, es decir la esquina izquierda de nuestro hogar si nos ubicamos dentro de la casa con la espalda a la puerta de entrada, si esta zona está desordenada y atiborrada de objetos, tendrá un impacto negativo en nuestras finanzas.

La entrada de tu casa es la parte principal por donde la energía ingresa al hogar, de ahí se distribuye a todas las habitaciones, esto es lo primero que debemos equilibrar. Algunas veces limpiamos excesivamente la casa por dentro y olvidamos que lo primero que las personas que nos visitan miran es la puerta, la misma debe abrir y cerrar sin problemas, la llave debe girar por completo para abrir y cerrar, sin trabarse.

La cocina se relaciona con tu habilidad para atraer dinero, por eso debes mantenerla limpia y organizada. Tu casa no solo estará más cómoda y bella, sino que habrá un mayor crecimiento de tu capital. Para perfeccionar la energía, conserva el refrigerador ordenado y con alimentos frescos, asegúrate que no estén expirados. Si deseas perder peso, pinta una pared azul en tu cocina o del comedor, conseguirás aplacar tu apetito. Además, el azul es una muralla contra el desánimo.

La habitación de dormir es la principal de la casa, recuerda que cuando dormimos somos más sensibles a las energías del ambiente. Asegúrate que la cabecera de la cama tenga detrás una pared, sin ventanas o puertas, es lo más apropiado para el descanso; la pared debe estar lejos de la puerta de entrada, y evita que la cama quede enfrente de la puerta.

En tu sala debe haber mínimo dos asientos o grupos de asientos configurando un ángulo de 90 grados, esta posición favorece la comunicación a nivel emocional, es más propicia que estar sentados uno al lado del otro, o de frente. Los muebles deben tener diferentes formas, así cada persona puede escoger el que se ajuste a su estado anímico.

El comedor es un lugar especial porque allí no solo nutrimos el cuerpo, sino también nuestro espíritu. Es donde compartimos una buena comida y momentos especiales con la familia. Nunca debe estar cerca de la puerta de entrada o visualizarse la misma mientras se come, esto significaría, según el Feng Shui, que la familia siempre estará angustiada por la comida, lo cual los instaría a comer en exceso y desentenderse de otras áreas significativas. La mesa no debe rozar la pared, debe ser fácil el acceso de los participantes a su alrededor y todos deben poder sentarse plácidamente.

El uso de los colores en esta tradición tiene el propósito de equilibrar las energías, se asocian con los cinco elementos. Asegúrate de tener estos colores en tu hogar. Elemento agua: negro, azul oscuro, gris. Elemento madera: Verde, turquesa, azul claro. Elemento fuego: rojo, anaranjados, amarillo intenso. Elemento tierra: marrón, beige, amarillo, arena. Elemento metal: blanco, dorado, plateado, colores pastel en general.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrologia; www.esoterismomagia.com.