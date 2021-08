Florida estaría mejor con menos licencias suspendidas | Opinión

Florida es uno de los 28 que suspende las licencias de conducir a las personas que no pagan multas, tarifas u otros costos. Getty Images

El propósito principal de la emisión de licencias a los conductores es promover la seguridad en las carreteras. Para obtener una licencia, los conductores deben demostrar un nivel de habilidad básica, y cumplir con las reglas que protegen su propia seguridad y la de los demás. Cuando el proceso de emisión de licencias se utiliza para otros fines, incluido el intento de forzar el pago de multas y tarifas gubernamentales pendientes, puede socavar los esfuerzos de seguridad.

Florida debe unirse a la lista de estados que se alejan de esta práctica.

Nuestro estado es uno de los 28 que suspende las licencias de conducir a las personas que no pagan multas, tarifas u otros costos. Aquí en la Florida, 1.2 millones de conductores enfrentan suspensiones relacionadas con deudas cada año. Las suspensiones generalmente vienen sin tener en cuenta la capacidad de pagar de la persona. Y si bien la ley estatal requiere que se proporcionen planes de pago razonables, este mandato a menudo se ignora.

Cuando se trata de solicitar el pago de estas facturas pendientes, no está claro que la amenaza de perder una licencia realmente funcione. De hecho, hay buena evidencia de que es contraproducente y hace que se cobren menos multas. Según un estudio reciente de condados selectos de Florida, el 77,12 por ciento de las suspensiones impuestas por el estado del 2016 al 2018 permanecían vigentes en octubre de 2019. Esto ayuda a explicar por qué muchos estados se han alejado de esta práctica en los últimos años.

Además, las jurisdicciones que han reformado las leyes relativas a la suspensión de licencias por falta de pago han visto aumentar el reembolso. En el 2014, por ejemplo, el Condado de Palm Beach comenzó un programa destinado a reducir la suspensión de licencias. El Secretario del Condado ofrece planes de pago tan bajos como $20 por mes. Cuando se pierde un pago, el secretario da una llamada de recordatorio y realiza los ajustes necesarios al plan de pago. Desde sus inicios, el condado de Palm Beach ha reducido las suspensiones en un 75 por ciento en casos que no son de tráfico y en un 36 por ciento en casos de tráfico. Conducir mientras se suspenden los cargos se ha reducido en un 23 por ciento. Y los pagos y los ingresos han aumentado drásticamente, de $ 50.659,97 en el 2014 a más de $ 1.,6 millones en el 2017.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El gobierno federal debe apoyar a los estados y localidades que buscan adoptar un enfoque similar.

La ley de conducción por oportunidad (H.R. 2453/S. 998) facultaría a algunos Estados para pagar el costo de la restitución de licencias suspendidas por falta de pago de la deuda. El dinero sólo puede destinarse al coste de la restitución de la licencia, no a las multas y tasas pendientes en sí mismas. Los Estados que participan todavía pueden exigir el pago de estos costos, pero ya no pueden suspender las licencias debido a que una persona no puede pagar sus multas. Esto equilibra la necesidad de alejarse de la suspensión de licencias por razones de seguridad no pública, al tiempo que permite a los estados responsabilizar a las personas de sus multas.

El historial aquí en Florida ayuda a ilustrar por qué esta reforma positiva es tan importante.

Según el Centro de Justicia de Multas y Tarifas, el 72 por ciento de las licencias suspendidas en Florida se deben a la falta de pago. Eso conduce a situaciones como la de Jason, un herrero que hace los pagos requeridos a la corte de delitos menores del condado de Citrus. Cuando un retiro automático de fondos llegó antes de tiempo, su cuenta no tenía fondos suficientes y aunque no estaba tarde en su pago le exigieron pagar la factura completa de $ 1476, y cuando no pudo pagar, la licencia de Jason fue suspendida. En el momento de la suspensión, Jason ganaba $28 por hora. Pero sin una licencia de conducir, ya no podía viajar a estas asignaciones de trabajo y se vio obligado a tomar trabajos temporales de menor remuneración. Esto dañó no solo a Jason, sino también a su esposa e hija, que dependían de él.

Para millones de estadounidenses, una licencia de conducir es una parte esencial para tener una vida mejor. Algunos trabajos requieren una licencia, e incluso aunque no lo requieran, el 86 por ciento de los estadounidenses conducen al trabajo. La gente conduce a la escuela, o al jardín de infantes, o para hacer las compras, y a llevar a los niños a una variedad de actividades. Si pierden la capacidad de conducir legalmente, las personas a menudo pierden un medio de vida y la oportunidad de que sus hijos prosperen.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Además, la experiencia demuestra que si pierden una licencia, algunos conducirán ilegalmente, sin seguro. Cuando eso sucede, la carretera se vuelve menos segura para todos los conductores. En lugar de centrarse en las verdaderas amenazas a la seguridad, la policía gasta recursos adicionales lidiando con los conductores con licencias suspendidas.

Sencillamente, no pasa nada bueno cuando se priva a las personas de un permiso de conducir por razones no relacionadas con la seguridad del tráfico. En el mejor de los casos, quitar una licencia de conducir es un arma de doble filo, con tanto potencial para hacer daño como para obligar a un mejor comportamiento.

Los estados deben ser cautelosos a la hora de utilizar esta medida y deben buscar mejores formas de cobrar la deuda pendiente cuando sea posible. Cada miembro de la delegación del Congreso de la Florida debe unirse en apoyo a la Ley de Conducción por Oportunidades para ayudarlos a hacerlo.